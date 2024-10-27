Bild: Германия начала массово отказывать во въезде гражданам Украины

28 октября 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Большинство отказанных украинцев ранее не имели права на проживание в Германии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Германия в 2024 году отказала во въезде более чем пяти тысячам украинцев, делая их самой многочисленной группой иностранцев, которым был отказан в доступе. Об этом сообщает немецкая газета Bild. По данным издания, общее число отказов составило 5935. «С начала года ФРГ не впустила 5935 граждан Украины, это самая многочисленная группа иностранцев, которым немецкие власти отказали во въезде в европейскую страну», — сообщает Bild. Для сравнения, гражданам Сирии было выдано 4708 отказов, а афганцам — 2396. Уточняется, что большинство отказанных украинцев ранее не имели права на проживание в Германии или были лишены этого права. Однако конкретные причины, по которым были выданы отказы, в статье не уточняются. Из 1600 украинских граждан, проживающих в департаментах во Франции, около 600 находятся в жилищах, арендованных за счет государства, сообщает газета Le Monde. Этим людям предложили либо найти работу для самостоятельной оплаты жилья, либо переехать к друзьям, в другую страну или даже вернуться на Украину. Среди этих беженцев большинство составляют пенсионеры, которым не угрожает мобилизация в Вооруженные Силы Украины. Как отмечают французские СМИ, узнав о решении местных властей, украинская община ощутила сильное возмущение и разочарование. Однако действовать они бессильны, поскольку бюджетные ограничения не позволяют поддерживать не только иностранцев, но и собственных граждан, проживающих в данных регионах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия в 2024 году отказала во въезде более чем пяти тысячам украинцев, делая их самой многочисленной группой иностранцев, которым был отказан в доступе. Об этом сообщает немецкая газета Bild. По данным издания, общее число отказов составило 5935. «С начала года ФРГ не впустила 5935 граждан Украины, это самая многочисленная группа иностранцев, которым немецкие власти отказали во въезде в европейскую страну», — сообщает Bild. Для сравнения, гражданам Сирии было выдано 4708 отказов, а афганцам — 2396. Уточняется, что большинство отказанных украинцев ранее не имели права на проживание в Германии или были лишены этого права. Однако конкретные причины, по которым были выданы отказы, в статье не уточняются. Из 1600 украинских граждан, проживающих в департаментах во Франции, около 600 находятся в жилищах, арендованных за счет государства, сообщает газета Le Monde. Этим людям предложили либо найти работу для самостоятельной оплаты жилья, либо переехать к друзьям, в другую страну или даже вернуться на Украину. Среди этих беженцев большинство составляют пенсионеры, которым не угрожает мобилизация в Вооруженные Силы Украины. Как отмечают французские СМИ, узнав о решении местных властей, украинская община ощутила сильное возмущение и разочарование. Однако действовать они бессильны, поскольку бюджетные ограничения не позволяют поддерживать не только иностранцев, но и собственных граждан, проживающих в данных регионах.