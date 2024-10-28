Правительство Украины может рухнуть и сдаться в любой момент, даже от «дуновения сильного ветра». Об этом сообщил австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.
«На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся», — поделился Шиптон с РИА Новости. Шаткое положение властей Украины он связал с проблемами у США. В частности, Шиптон напомнил, что у Вашингтона сейчас серьезные проблемы — ситуация по всему миру выходит из-под контроля США.
На тяжелое положение Вашингтона на мировой арене обращал внимание и президент России Владимир Путин. По его словам, США теряют военно-политическое господство в мире и всеми силами пытаются его сохранить.
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