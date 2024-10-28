Отец Ассанжа: Киев может сдаться даже от «дуновения ветра»

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Правительство Владимира Зеленского может рухнуть от «дуновения ветра», считает активист Джон Шиптон Фото:

Правительство Украины может рухнуть и сдаться в любой момент, даже от «дуновения сильного ветра». Об этом сообщил австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.

«На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся», — поделился Шиптон с РИА Новости. Шаткое положение властей Украины он связал с проблемами у США. В частности, Шиптон напомнил, что у Вашингтона сейчас серьезные проблемы — ситуация по всему миру выходит из-под контроля США.

На тяжелое положение Вашингтона на мировой арене обращал внимание и президент России Владимир Путин. По его словам, США теряют военно-политическое господство в мире и всеми силами пытаются его сохранить.

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Правительство Украины может рухнуть и сдаться в любой момент, даже от «дуновения сильного ветра». Об этом сообщил австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон. «На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся», — поделился Шиптон с РИА Новости. Шаткое положение властей Украины он связал с проблемами у США. В частности, Шиптон напомнил, что у Вашингтона сейчас серьезные проблемы — ситуация по всему миру выходит из-под контроля США. На тяжелое положение Вашингтона на мировой арене обращал внимание и президент России Владимир Путин. По его словам, США теряют военно-политическое господство в мире и всеми силами пытаются его сохранить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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