Отец Ассанжа: Киев может сдаться даже от «дуновения ветра»

28 октября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Правительство Владимира Зеленского может рухнуть от «дуновения ветра», считает активист Джон Шиптон Фото: Официальный сайт президента Украины Правительство Украины может рухнуть и сдаться в любой момент, даже от «дуновения сильного ветра». Об этом сообщил австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон. «На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся», — поделился Шиптон с РИА Новости. Шаткое положение властей Украины он связал с проблемами у США. В частности, Шиптон напомнил, что у Вашингтона сейчас серьезные проблемы — ситуация по всему миру выходит из-под контроля США. На тяжелое положение Вашингтона на мировой арене обращал внимание и президент России Владимир Путин. По его словам, США теряют военно-политическое господство в мире и всеми силами пытаются его сохранить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Украины может рухнуть и сдаться в любой момент, даже от «дуновения сильного ветра». Об этом сообщил австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон. «На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся», — поделился Шиптон с РИА Новости. Шаткое положение властей Украины он связал с проблемами у США. В частности, Шиптон напомнил, что у Вашингтона сейчас серьезные проблемы — ситуация по всему миру выходит из-под контроля США. На тяжелое положение Вашингтона на мировой арене обращал внимание и президент России Владимир Путин. По его словам, США теряют военно-политическое господство в мире и всеми силами пытаются его сохранить.