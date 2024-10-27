При жесткой посадке Ан-2 в Ставрополье пострадали два человека: что известно о происшествии

В Ставропольском крае самолет Ан-2 был вынужден совершить жесткую посадку. Сообщается, что на его борту находилось девять пассажиров. Есть пострадавшие. На место выехали сотрудники МЧС. Что известно о происшествии и пострадавших — в материале URA.RU.
Вынужденная посадка
В Ставропольском крае произошла вынужденная посадка самолета Ан-2 недалеко от Ессентуков. На месте работают сотрудники МЧС РФ: 11 специалистов и пять единиц техники.
Причины жесткой посадки пока не известны. Telegram-канал Mash сообщил о падении давления воздуха во время полета, как о возможной причине. В то же время telegarm-канал Baza сообщает о потери тяги.
Пострадавшие и погибшие
Согласно ранним сообщениям, на борту находилось пять пассажиров. Позже в МЧС РФ сообщили о пребывании на судне девяти человек. В их числе был восьмилетний ребенок.
В результате жесткой посадки среди пассажиров погибших нет. Сообщалось, что пострадало два человека, однако после их число увеличилось до четырех. Трое из них были госпитализированы, сообщили представители МЧС.
Кому принадлежит Ан-2
Сельскохозяйственный самолет находится в собственности компании «Авиахим-ЮГ», которая специализируется на нерегулярных пассажирских перевозках. Mash сообщил, что доход организации в 2023 году составил 30 миллионов рублей.
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