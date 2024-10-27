При жесткой посадке Ан-2 в Ставрополье пострадали два человека: что известно о происшествии

При жесткой посадке Ан-2 в Ставрополье пострадали два человека
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Самолет АН-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье, есть пострадавшие
Самолет АН-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье, есть пострадавшие Фото:

В Ставропольском крае самолет Ан-2 был вынужден совершить жесткую посадку. Сообщается, что на его борту находилось девять пассажиров. Есть пострадавшие. На место выехали сотрудники МЧС. Что известно о происшествии и пострадавших — в материале URA.RU.

Вынужденная посадка

В Ставропольском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку
В Ставропольском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку
Фото:

В Ставропольском крае произошла вынужденная посадка самолета Ан-2 недалеко от Ессентуков. На месте работают сотрудники МЧС РФ: 11 специалистов и пять единиц техники.

Причины жесткой посадки пока не известны. Telegram-канал Mash сообщил о падении давления воздуха во время полета, как о возможной причине. В то же время telegarm-канал Baza сообщает о потери тяги. 

Пострадавшие и погибшие 

На судне находилось девять человек
На судне находилось девять человек
Фото:

Согласно ранним сообщениям, на борту находилось пять пассажиров. Позже в МЧС РФ сообщили о пребывании на судне девяти человек. В их числе был восьмилетний ребенок. 

В результате жесткой посадки среди пассажиров погибших нет. Сообщалось, что пострадало два человека, однако после их число увеличилось до четырех. Трое из них были госпитализированы, сообщили представители МЧС.

Кому принадлежит Ан-2

Сельскохозяйственный самолет находится в собственности компании «Авиахим-ЮГ», которая специализируется на нерегулярных пассажирских перевозках. Mash сообщил, что доход организации в 2023 году составил 30 миллионов рублей.

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В Ставропольском крае самолет Ан-2 был вынужден совершить жесткую посадку. Сообщается, что на его борту находилось девять пассажиров. Есть пострадавшие. На место выехали сотрудники МЧС. Что известно о происшествии и пострадавших — в материале URA.RU. Вынужденная посадка В Ставропольском крае произошла вынужденная посадка самолета Ан-2 недалеко от Ессентуков. На месте работают сотрудники МЧС РФ: 11 специалистов и пять единиц техники. Причины жесткой посадки пока не известны. Telegram-канал Mash сообщил о падении давления воздуха во время полета, как о возможной причине. В то же время telegarm-канал Baza сообщает о потери тяги.  Пострадавшие и погибшие  Согласно ранним сообщениям, на борту находилось пять пассажиров. Позже в МЧС РФ сообщили о пребывании на судне девяти человек. В их числе был восьмилетний ребенок.  В результате жесткой посадки среди пассажиров погибших нет. Сообщалось, что пострадало два человека, однако после их число увеличилось до четырех. Трое из них были госпитализированы, сообщили представители МЧС. Кому принадлежит Ан-2 Сельскохозяйственный самолет находится в собственности компании «Авиахим-ЮГ», которая специализируется на нерегулярных пассажирских перевозках. Mash сообщил, что доход организации в 2023 году составил 30 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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