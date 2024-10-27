Освобождение Селидова сделало положение ВСУ в ДНР критичным — карта СВО на 27 октября

Город Селидово (ДНР) освобожден силами российской армии. После этого положение ВСУ в регионе стало критически уязвимым. ПВО уничтожили и перехватили 51 украинский БПЛА над Россией. ВС РФ ликвидировали наемника ВСУ из Венесуэлы Эдуарда Хавьера Эскалона в зоне СВО. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Донецкое направление
ВС РФ освободили Селидово. Организованной обороны украинских сил в городе больше нет, идет зачистка очагов сопротивления, отлов и пленение блуждающих военных ВСУ, сообщил военкор Юрий Котенок.
После освобождения этого города положение ВСУ в ДНР стало критически уязвимым из-за смещения линии боевого соприкосновения (ЛБС) к Покровску и Курахово. По словам военкора Евгения Линина, продвижение ВС РФ в регионе идет по нескольким направлениям: освобождение Селидова, прорыв к Шахтерскому, выход к Богоявленке. ВСУ не готовы к активности сразу на всех участках фронта.
Российская армия вошла в Кураховку и начала штурм населенного пункта, сообщили военкоры. Они отметили, что это произошло после освобождения населенного пункта Горняк.
Курское направление
ВСУ держатся в области на последнем издыхании, заявил инженер ВВС России Андрей. Его слова передает ТАСС.
ВС РФ отбили у украинского национального батальона «Кракен», отступающего из Курской области, боевую бронемашину «Козак». Ремонтно-эвакуационная группа ВДВ вывезла автомобиль с поля боя на российскую сторону. Эвакуация «Козака» проходила в два этапа: сначала бойцы провели разведку района, а затем, под огнем ВСУ, выдернули машину из болота, привели в рабочее состояние, завели и доставили в ремонтное подразделение. Там «Козак» был полностью восстановлен.
Российский бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту украинской армии в приграничье Курской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
ПВО сбили 51 беспилотник ВСУ над Россией
Российские системы ПВО уничтожили и перехватили 51 украинский БПЛА над Россией, заявили в Минобороны РФ. 18 дронов перехвачены над территорией Тамбовской области, 16 беспилотников сбиты над Белгородской областью. По четыре БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей. Три БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и один БПЛА сбит над Курской областью.
В зоне СВО ликвидировали полицейского из Венесуэлы
Российские бойцы уничтожили наемника ВСУ из Венесуэлы Эдуарда Хавьера Эскалона в зоне СВО. Он приехал на спецоперацию в феврале 2024. До этой поездки Эскалона был полицейским. За несколько дней до ликвидации он писал в чате упомянутого канала, что «уничтожит всех русских».
Российский танк выдержал налет стаи ударных дронов благодаря «хитрости»
Российский танк Т-72Б3М успешно выдержал налет стаи ударных дронов и прошел через минное поле. Это стало возможным благодаря броне и нескольким слоям «хитрой» защиты — основную роль в отражении атак дронов играет защитная сетка, которая эффективно отражает большинство ударов.
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