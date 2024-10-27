27 октября 2024

Жители украинских Сум вышли на митинг за демобилизацию родных

© Служба новостей «URA.RU»
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Северный человек. Тюмень, северный человек
Родные военнослужащих собрались в центре Сум Фото:

В областном центре Сумы на северо-востоке Украины проходит митинг, на котором участники, в основном женщины, требуют демобилизации своих родственников, служащих в армии более двух лет. Об этом сообщает местный телеканал «Общественное». Акция привлекает внимание общественности к вопросу сроков службы украинских военных.

«Родные военнослужащих собрались в центре Сум. Сегодня год с тех пор, как участники требуют демобилизацию для тех бойцов, которые служат более двух лет», — сообщает телеканал «Общественное». Демонстранты требуют изменений в политике продолжительности военной службы, указывая на необходимость соблюдения четких сроков.

В ходе митинга женщины держат плакаты с различными призывами, подчеркивающими их требования. На плакатах написаны лозунги такие как «Четкие сроки службы», «В какой конституции военные стали рабами?» и «Армия — не рабство». Это подчеркивает серьезность их настроений и желание увидеть конкретные изменения в законодательстве.

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В областном центре Сумы на северо-востоке Украины проходит митинг, на котором участники, в основном женщины, требуют демобилизации своих родственников, служащих в армии более двух лет. Об этом сообщает местный телеканал «Общественное». Акция привлекает внимание общественности к вопросу сроков службы украинских военных. «Родные военнослужащих собрались в центре Сум. Сегодня год с тех пор, как участники требуют демобилизацию для тех бойцов, которые служат более двух лет», — сообщает телеканал «Общественное». Демонстранты требуют изменений в политике продолжительности военной службы, указывая на необходимость соблюдения четких сроков. В ходе митинга женщины держат плакаты с различными призывами, подчеркивающими их требования. На плакатах написаны лозунги такие как «Четкие сроки службы», «В какой конституции военные стали рабами?» и «Армия — не рабство». Это подчеркивает серьезность их настроений и желание увидеть конкретные изменения в законодательстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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