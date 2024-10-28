Никита Михалков признался, что хочет показать на Западе свои спектакли

Российский режиссер Никита Михалков заявил, что из-за наложенных на него санкций он пока не может показывать свои постановки во многих странах Европы. Об этом Михалков сообщил после премьеры своего спектакля «12» в Сербии.
«Но проблема в том, что я под санкциями. И Украина делает все, чтобы изолировать и не давать возможности ни работать, ни путешествовать. Бог даст, закончится весь этот морок, поедем куда-нибудь», — поделился режиссер в беседе с ТАСС.
Несмотря на сложную ситуацию с санкциями, Михалков выразил уверенность в значимости своего творчества и интерес к нему в России и за рубежом. Режиссер поделился, что у него еще много мест для посещения в России, где он может продемонстрировать свое искусство. Также он уточнил, что спектакль «12» обращается к универсальным человеческим ценностям и может заинтересовать зрителей в любой стране.
Спектакль «12» — это размышления на темы свободы, сострадания и возможности оказания помощи незнакомому человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию. Основная проблематика произведения касается вопроса о превосходстве закона над человеческими чувствами.
Премьерный показ состоялся 24 апреля 2021 года. За время после премьеры было проведено 78 показов в 31 городе. В спектакле задействованы 14 актеров, а техническая команда насчитывает 32 человека. Среди исполнителей — известные личности российского театра и кино: Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко и Владимир Долинский.
Ранее народный артист России Никита Михалков обратился к артистам и обычным гражданам, которые покинули РФ после начала СВО. Он предложил им подтвердить свою значимость для страны. Режиссер выразил мнение, что звезды, выбравшие путь эмиграции, не пользуются такой же популярностью за рубежом. Он подчеркнул, что многие из них осознали это и теперь стремятся вернуться обратно в Россию.
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