Осужденный в России американец сделал неожиданное заявление

Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании

28 октября 2024 в 05:52 Размер текста - 17 +

Осужденный Блэк признал свою вину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Американский солдат Гордон Блэк, осужденный в России за угрозу убийством и кражу, не будет просить о помиловании. Он считает необходимым подчиняться законам страны, в которой он был признан виновным. Об этом он заявил в интервью журналистам. «Нет, я не собираюсь просить об освобождении. Российское правительство признало меня виновным в преступлении. Это их решение и ваша страна. И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», — заявил Гордон Блэк РИА Новости. Солдат выразил надежду на то, что может быть обменен между Россией и США, хотя его имя не вошло в список заключенных для обмена в августе. Он предположил, что процесс подготовки списка проходил заранее, и поэтому его имя не было включено. В июне текущего года суд вынес приговор Блэку, назначив наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он признал свою вину. Это решение было принято после того, как было установлено, что Блэк угрожал убийством своей девушке во Владивостоке и похитил у нее 10 тысяч рублей. Согласно информации от прокуратуры, инцидент произошел в апреле, когда Блэк прибыл во Владивосток к девушке, с которой он познакомился в Южной Корее. В ходе возникшей ссоры он жестко схватил ее за шею, что она расценила как непосредственную угрозу жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский солдат Гордон Блэк, осужденный в России за угрозу убийством и кражу, не будет просить о помиловании. Он считает необходимым подчиняться законам страны, в которой он был признан виновным. Об этом он заявил в интервью журналистам. «Нет, я не собираюсь просить об освобождении. Российское правительство признало меня виновным в преступлении. Это их решение и ваша страна. И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», — заявил Гордон Блэк РИА Новости. Солдат выразил надежду на то, что может быть обменен между Россией и США, хотя его имя не вошло в список заключенных для обмена в августе. Он предположил, что процесс подготовки списка проходил заранее, и поэтому его имя не было включено. В июне текущего года суд вынес приговор Блэку, назначив наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он признал свою вину. Это решение было принято после того, как было установлено, что Блэк угрожал убийством своей девушке во Владивостоке и похитил у нее 10 тысяч рублей. Согласно информации от прокуратуры, инцидент произошел в апреле, когда Блэк прибыл во Владивосток к девушке, с которой он познакомился в Южной Корее. В ходе возникшей ссоры он жестко схватил ее за шею, что она расценила как непосредственную угрозу жизни.