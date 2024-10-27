27 октября 2024

Осужденный в России американец сделал неожиданное заявление

Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
Осужденный Блэк признал свою вину Фото:

Американский солдат Гордон Блэк, осужденный в России за угрозу убийством и кражу, не будет просить о помиловании. Он считает необходимым подчиняться законам страны, в которой он был признан виновным. Об этом он заявил в интервью журналистам.

«Нет, я не собираюсь просить об освобождении. Российское правительство признало меня виновным в преступлении. Это их решение и ваша страна. И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», — заявил Гордон Блэк РИА Новости.

Солдат выразил надежду на то, что может быть обменен между Россией и США, хотя его имя не вошло в список заключенных для обмена в августе. Он предположил, что процесс подготовки списка проходил заранее, и поэтому его имя не было включено.

В июне текущего года суд вынес приговор Блэку, назначив наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он признал свою вину. Это решение было принято после того, как было установлено, что Блэк угрожал убийством своей девушке во Владивостоке и похитил у нее 10 тысяч рублей.

Согласно информации от прокуратуры, инцидент произошел в апреле, когда Блэк прибыл во Владивосток к девушке, с которой он познакомился в Южной Корее. В ходе возникшей ссоры он жестко схватил ее за шею, что она расценила как непосредственную угрозу жизни.

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Американский солдат Гордон Блэк, осужденный в России за угрозу убийством и кражу, не будет просить о помиловании. Он считает необходимым подчиняться законам страны, в которой он был признан виновным. Об этом он заявил в интервью журналистам. «Нет, я не собираюсь просить об освобождении. Российское правительство признало меня виновным в преступлении. Это их решение и ваша страна. И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», — заявил Гордон Блэк РИА Новости. Солдат выразил надежду на то, что может быть обменен между Россией и США, хотя его имя не вошло в список заключенных для обмена в августе. Он предположил, что процесс подготовки списка проходил заранее, и поэтому его имя не было включено. В июне текущего года суд вынес приговор Блэку, назначив наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он признал свою вину. Это решение было принято после того, как было установлено, что Блэк угрожал убийством своей девушке во Владивостоке и похитил у нее 10 тысяч рублей. Согласно информации от прокуратуры, инцидент произошел в апреле, когда Блэк прибыл во Владивосток к девушке, с которой он познакомился в Южной Корее. В ходе возникшей ссоры он жестко схватил ее за шею, что она расценила как непосредственную угрозу жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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