24 октября 2024

Врио мэра Лошкин потребовал закончить набережную в Челябинске в срок. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин потребовал проконтролировать сроки сдачи набережной в Чурилово
Лошкин потребовал проконтролировать сроки сдачи набережной в Чурилово Фото:

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин потребовал закончить набережную в микрорайоне Чурилово в срок. Сдачу проекта пришлось перенести из-за недобросовестных подрядчиков, которых сменили после невыполнение планов, передает корреспондент URA.RU.

«Есть соответствующее поручение губернатора, что мы все работы должны успевать выполнять до сентября. Главное, чтобы работы были выполнены еще и качественно. Уделите этому вопросу внимание, это не формальность. Если подрядчик себя, то вопрос содержания в последующем встанет остро», — подчеркнул Лошкин.

Сити-менеджеру сообщили, что проблемы с невыполнением обязательств возникли в июне. После этого подрядчика сменили, а объем работ в сутки увеличили — бригады выходят работать в три смены.

Третий объезд на посту главы города Лошкин совершает по объектам благоустройства Челябинска. До этого врио мэра проинспектировал работу над аварийными ситуациями на теплосетях и подготовку коммунальщиков к сезону снегопадов.

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Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин потребовал закончить набережную в микрорайоне Чурилово в срок. Сдачу проекта пришлось перенести из-за недобросовестных подрядчиков, которых сменили после невыполнение планов, передает корреспондент URA.RU. «Есть соответствующее поручение губернатора, что мы все работы должны успевать выполнять до сентября. Главное, чтобы работы были выполнены еще и качественно. Уделите этому вопросу внимание, это не формальность. Если подрядчик себя, то вопрос содержания в последующем встанет остро», — подчеркнул Лошкин. Сити-менеджеру сообщили, что проблемы с невыполнением обязательств возникли в июне. После этого подрядчика сменили, а объем работ в сутки увеличили — бригады выходят работать в три смены. Третий объезд на посту главы города Лошкин совершает по объектам благоустройства Челябинска. До этого врио мэра проинспектировал работу над аварийными ситуациями на теплосетях и подготовку коммунальщиков к сезону снегопадов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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