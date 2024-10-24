Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин потребовал закончить набережную в микрорайоне Чурилово в срок. Сдачу проекта пришлось перенести из-за недобросовестных подрядчиков, которых сменили после невыполнение планов, передает корреспондент URA.RU.
«Есть соответствующее поручение губернатора, что мы все работы должны успевать выполнять до сентября. Главное, чтобы работы были выполнены еще и качественно. Уделите этому вопросу внимание, это не формальность. Если подрядчик себя, то вопрос содержания в последующем встанет остро», — подчеркнул Лошкин.
Сити-менеджеру сообщили, что проблемы с невыполнением обязательств возникли в июне. После этого подрядчика сменили, а объем работ в сутки увеличили — бригады выходят работать в три смены.
Третий объезд на посту главы города Лошкин совершает по объектам благоустройства Челябинска. До этого врио мэра проинспектировал работу над аварийными ситуациями на теплосетях и подготовку коммунальщиков к сезону снегопадов.
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