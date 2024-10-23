Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин 23 октября в ходе рабочей поездки отчитал за перебои с теплом и горячим водоснабжением коммунальщиков. Как заявил глава города, проблема должна решаться до появления аварийных ситуаций, передает корреспондент URA.RU
«Проблемой нужно заняться и поставить на контроль. Не только в рамках аварийного ремонта. Надо в ситуации разобраться не просто формально. Горячая вода зимой должна быть в каждом доме, другого правила не может быть, и не важно, чья эта зона ответственности», — заявил Лошкин. Он также обратился с просьбой взять ситуацию на контроль к депутату гордумы Денису Лапотышкину. Проблемные дома входят в его округ.
В ходе рабочего объезда Лошкин проинспектировал участки Калининского района, где утром произошли аварийные отключения горячей воды и отопления. Новый сити-менеджер поручил устранить все нарушения к концу дня и принял жалобы жителей.
«Реакция на заявки происходит достаточно оперативно, сводки я вижу. Все ситуации на контроле. Есть соответствующее поручение губернатора, мы и сами чувствуем ответственность», — сообщил глава города.
Лошкин занял пост врио мэра Челябинска 22 октября по решению гордумы. Накануне депутаты Заксобрания региона утвердили отставку Лошкина с поста председателя Контрольно-счетной палаты.
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