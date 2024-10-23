Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин 24 октября в ходе уборки снежного полигона поставил коммунальщикам задачи по отработке снегопадов. Сити-менеджер потребовал отработать четкий регламент уборки и поставил ситуацию на контроль, передает корреспондент URA.RU.
«По регламенту должно быть четкое понимание того, что машина зашла, разгрузилась и поехала дальше. Я буду контролировать ситуацию», — заявил Лошкин. Он отметил, что коммунальщики обязаны отработать логистику и исключить очереди из снегоуборочных машин.
В ходе поездки врио главы города также обсудил с работниками полигона оснащенность оборудованием. Они сообщили Лошкину о необходимости дополнить состав двумя бульдозерами. Вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов уточнил, что два снегоуборочных автомобиля уже приобретены по поручению губернатора Алексея Текслера. Кроме того, на зимний сезон заключен дополнительный контракт с подрядчиками, исключающий риск повторения снежного коллапса.
Обязанности мэра возложены на Алексея Лошкина по решению гордумы Челябинска 22 октября. Накануне депутаты Заксобрания региона утвердили его отставку с поста председателя Контрольно-счетной палаты (КСП). Первый рабочий объезд Лошкин провел по улицам, где произошли аварийные отключения отопления и горячей воды.
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