23 октября 2024

Врио мэра Лошкин поставил задачи челябинским коммунальщикам перед снегопадом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин (в центре) проверил готовность коммунальщиков к снегопадам
Лошкин (в центре) проверил готовность коммунальщиков к снегопадам Фото:

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин 24 октября в ходе уборки снежного полигона поставил коммунальщикам задачи по отработке снегопадов. Сити-менеджер потребовал отработать четкий регламент уборки и поставил ситуацию на контроль, передает корреспондент URA.RU.

«По регламенту должно быть четкое понимание того, что машина зашла, разгрузилась и поехала дальше. Я буду контролировать ситуацию», — заявил Лошкин. Он отметил, что коммунальщики обязаны отработать логистику и исключить очереди из снегоуборочных машин.

В ходе поездки врио главы города также обсудил с работниками полигона оснащенность оборудованием. Они сообщили Лошкину о необходимости дополнить состав двумя бульдозерами. Вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов уточнил, что два снегоуборочных автомобиля уже приобретены по поручению губернатора Алексея Текслера. Кроме того, на зимний сезон заключен дополнительный контракт с подрядчиками, исключающий риск повторения снежного коллапса.

Обязанности мэра возложены на Алексея Лошкина по решению гордумы Челябинска 22 октября. Накануне депутаты Заксобрания региона утвердили его отставку с поста председателя Контрольно-счетной палаты (КСП). Первый рабочий объезд Лошкин провел по улицам, где произошли аварийные отключения отопления и горячей воды.

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Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин 24 октября в ходе уборки снежного полигона поставил коммунальщикам задачи по отработке снегопадов. Сити-менеджер потребовал отработать четкий регламент уборки и поставил ситуацию на контроль, передает корреспондент URA.RU. «По регламенту должно быть четкое понимание того, что машина зашла, разгрузилась и поехала дальше. Я буду контролировать ситуацию», — заявил Лошкин. Он отметил, что коммунальщики обязаны отработать логистику и исключить очереди из снегоуборочных машин. В ходе поездки врио главы города также обсудил с работниками полигона оснащенность оборудованием. Они сообщили Лошкину о необходимости дополнить состав двумя бульдозерами. Вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов уточнил, что два снегоуборочных автомобиля уже приобретены по поручению губернатора Алексея Текслера. Кроме того, на зимний сезон заключен дополнительный контракт с подрядчиками, исключающий риск повторения снежного коллапса. Обязанности мэра возложены на Алексея Лошкина по решению гордумы Челябинска 22 октября. Накануне депутаты Заксобрания региона утвердили его отставку с поста председателя Контрольно-счетной палаты (КСП). Первый рабочий объезд Лошкин провел по улицам, где произошли аварийные отключения отопления и горячей воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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