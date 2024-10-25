Военные КНДР в зоне СВО и решение конфликта на Украине: о чем Путин рассказал Скабеевой

Президент России Владимир Путин высказался по поводу реакции США на его заявление о потенциальной военной поддержке Корейской Народной Демократической Республики (КНДР). Он подчеркнул важность того, чтобы последствия этого ответа не имели чрезмерно далеко идущих последствий. Об этом он сообщил в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Беседу с российским лидером журналистке удалось провести 24 октября после саммита БРИКС в Казани. Что еще глава государства заявил журналистке — в материале URA.RU.
Реакция США на возможную военную помощь России КНДР
Президент России Владимир Путин высказался о реакции Соединенных Штатов на его заявления касательно потенциальной военной поддержки КНДР. Он подчеркнул важность того, чтобы последствия этой реакции не имели чрезмерно широкого распространения. «Я не знаю, какой там „взрыв“. Главное, чтобы осколки далеко не летели», — заявил глава РФ в интервью ведущей Ольге Скабеевой.
Путин подчеркнул суверенное право России самостоятельно решать, как использовать положения договора с КНДР. Он указал на возможность применения или не применения определенных статей договора в зависимости от обстоятельств. «Это наше суверенное решение, будем мы ли применять это или не будем, и будем ли мы заниматься только учениями», — заявил глава РФ.
Турция, Россия и Украина
Путин сообщил, что Украина дважды предлагала через Турцию инициативы по вопросам взаимодействия с РФ. Только эти предложения Киев отзывал почти сразу же. «Турецкие наши партнеры <…> неоднократно уже выходили к нам с предложением по некоторым инициативам, как они говорили, с украинской стороны <...> Но, когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды», — отметил президент РФ.
Он также отметил, что в ходе недавней встречи на саммите БРИКС турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган передал ему новые предложения по налаживанию контактов с Украиной. Глава РФ отметил, что страна всегда готова к договоренностям с Украиной, но только при условии, что это не будет происходить в ущерб интересам государства. «Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя», — заявил Путин.
Урегулирование конфликта на Украине
Как отметил глава государства, Россия не намерена уступать Украине при урегулировании конфликта. «Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», — заявил российский лидер Скабеевой. Так Путин ответил на заявление о том, что Россию склоняют к заморозке конфликта на Украине или же к «корейскому» или «кипрскому» сценарию.
Успехи ВС РФ
Блокировка ВСУ на нескольких участках
В Курской области ВС РФ заблокировали ВСУ. По словам Путина, несмотря на многочисленные попытки освободить солдат, успеха украинским военным достичь не удалось. «Все попытки разблокировать успехом не увенчались. <...> [солдаты ВСУ], которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении», — заявил глава государства. Он отметил, что это может быть связанно с тем, что стабильное управление украинскими войсками было потеряно.
ВС РФ продвигаются на всех направлениях
Путин также заявил о позитивных сдвигах в действиях российской армии. По его словам, российские военные успешно продвигаются на всех направлениях. «Продвижение идет, да, на всех направлениях», — заявил глава государства. По его словам, бойцы всех группировок войск ВС РФ уверенно ведут боевые действия в зоне проведения СВО.
По его мнению, успешному продвижению российской армии служит накапливающийся опыт. Также положительно влияют на проведение боевых действий возрастающие возможности оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Поставки оружия и военной техники
Несмотря на изменения в риторике западных лидеров, как отметил Путин, Россия продолжает получать поддержку в виде поставок оружия и военной техники. Это способствует укреплению позиций страны на фронте.
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