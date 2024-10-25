Путин отреагировал на взрывную реакцию США на его слова о военных КНДР

Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию США на его слова о возможной военной помощи КНДР. Он отметил, что главное, чтобы последствия этой реакции не распространялись слишком далеко.
«Я не знаю, какой там „взрыв“. Главное, чтобы осколки далеко не летели», — заявил Путин в интервью ведущей Ольге Скабеевой. Он отметил, что было бы желательно, чтобы все эти «осколки» остались там же, в США.
Владимир Путин 24 октября не подтвердил и не опроверг отправку военных КНДР в зону спецоперации. Президент заявил, что спутниковые снимки, на которых запечатлена переброска северокорейских войск в РФ, имеют значение. При этом он также подчеркнул вовлеченность НАТО в украинский конфликт, передает «Национальная служба новостей».
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