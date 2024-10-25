В России все будут поддерживать кандидатуру действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих в январе 2025 года президентских выборах. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вызнаете, как высоко президент Путин и многие в России ценят роль Александра Григорьевича в развитии Белоруссии как суверенного государства, как страны, которая участвует в Союзном государстве, нашего ближайшего союзника. Трудно переоценить роль Александра Григорьевича в развитии интеграционных процессов. Всем хорошо известны особые дружеские доверительные отношения лидеров наших двух стан. Конечно, мы будем очень внимательно следить за ходом выборов и уверен, что все будут поддерживать в России кандидатуру Александра Григорьевича. Здесь вряд ли могут быть сомнения», — заявил Песков.
При этом он добавил, что выборы — это суверенное дело Белоруссии. «Главное — этот тот выбор, который сделает народ нашей братской Белоруссии», — подчеркнул представитель Кремля.
Президентские выборы в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Они пройдут раньше истечения срока полномочия действующего глав государства Александра Лукашенко. В 2020 году выборы состоялись в августе и сопровождались массовыми протестами оппозиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.