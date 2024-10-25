В Кремле рассказали URA.RU, кого поддержат на выборах президента в Белоруссии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

В России все будут поддерживать кандидатуру действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих в январе 2025 года президентских выборах. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вызнаете, как высоко президент Путин и многие в России ценят роль Александра Григорьевича в развитии Белоруссии как суверенного государства, как страны, которая участвует в Союзном государстве, нашего ближайшего союзника. Трудно переоценить роль Александра Григорьевича в развитии интеграционных процессов. Всем хорошо известны особые дружеские доверительные отношения лидеров наших двух стан. Конечно, мы будем очень внимательно следить за ходом выборов и уверен, что все будут поддерживать в России кандидатуру Александра Григорьевича. Здесь вряд ли могут быть сомнения», — заявил Песков.

При этом он добавил, что выборы — это суверенное дело Белоруссии. «Главное — этот тот выбор, который сделает народ нашей братской Белоруссии», — подчеркнул представитель Кремля.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Они пройдут раньше истечения срока полномочия действующего глав государства Александра Лукашенко. В 2020 году выборы состоялись в августе и сопровождались массовыми протестами оппозиции.

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В России все будут поддерживать кандидатуру действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих в январе 2025 года президентских выборах. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вызнаете, как высоко президент Путин и многие в России ценят роль Александра Григорьевича в развитии Белоруссии как суверенного государства, как страны, которая участвует в Союзном государстве, нашего ближайшего союзника. Трудно переоценить роль Александра Григорьевича в развитии интеграционных процессов. Всем хорошо известны особые дружеские доверительные отношения лидеров наших двух стан. Конечно, мы будем очень внимательно следить за ходом выборов и уверен, что все будут поддерживать в России кандидатуру Александра Григорьевича. Здесь вряд ли могут быть сомнения», — заявил Песков. При этом он добавил, что выборы — это суверенное дело Белоруссии. «Главное — этот тот выбор, который сделает народ нашей братской Белоруссии», — подчеркнул представитель Кремля. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Они пройдут раньше истечения срока полномочия действующего глав государства Александра Лукашенко. В 2020 году выборы состоялись в августе и сопровождались массовыми протестами оппозиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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