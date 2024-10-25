Бразильский футболист Сантос получил российский паспорт в Санкт-Петербурге

Бразильский футболист, капитан петербургской футбольной команды «Зенит» Дуглас Сантос стал обладателем российского паспорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Сегодня мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили футболисту российский паспорт», — сообщила Волк в своем telegram-канале. Она напомнила, что 21 октября президент России подписал указ о предоставлении гражданства Сантосу.
Ранее двукратный чемпион Олимпийских игр по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд заявил, что выдача паспортов спортсменам, не проходящим стандартную юридическую процедуру, негативно сказывается на России, передает МК.RU. Он добавил, что иностранцы уезжают из страны , когда им становится невыгодно находится в РФ.
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