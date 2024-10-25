Росфинмониторинг внес в список террористов общество, созданное разведкой Украины

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Сообщество, внесенное в список террористов и экстремистов, было создано разведкой Украины Фото:

Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнило сообщество, которое было создано разведкой Украины. Известно, что оно действовало в Энергодаре Запорожской области.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… 3. Террористическое сообщество, созданное сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и осуществлявшее свою деятельность в городе Энергодаре», — сообщается в документе минестертсва. Этот же перечень дополнила группа «Авангард народной воли», а также сообщество «Джамаат». Они были созданы в Дагестане.

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Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнило сообщество, которое было создано разведкой Украины. Известно, что оно действовало в Энергодаре Запорожской области. «Перечень террористов и экстремистов (включенные)… 3. Террористическое сообщество, созданное сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и осуществлявшее свою деятельность в городе Энергодаре», — сообщается в документе минестертсва. Этот же перечень дополнила группа «Авангард народной воли», а также сообщество «Джамаат». Они были созданы в Дагестане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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