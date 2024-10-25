Росфинмониторинг внес в список террористов общество, созданное разведкой Украины

25 октября 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Сообщество, внесенное в список террористов и экстремистов, было создано разведкой Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнило сообщество, которое было создано разведкой Украины. Известно, что оно действовало в Энергодаре Запорожской области. «Перечень террористов и экстремистов (включенные)… 3. Террористическое сообщество, созданное сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и осуществлявшее свою деятельность в городе Энергодаре», — сообщается в документе минестертсва. Этот же перечень дополнила группа «Авангард народной воли», а также сообщество «Джамаат». Они были созданы в Дагестане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнило сообщество, которое было создано разведкой Украины. Известно, что оно действовало в Энергодаре Запорожской области. «Перечень террористов и экстремистов (включенные)… 3. Террористическое сообщество, созданное сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и осуществлявшее свою деятельность в городе Энергодаре», — сообщается в документе минестертсва. Этот же перечень дополнила группа «Авангард народной воли», а также сообщество «Джамаат». Они были созданы в Дагестане.