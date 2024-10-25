Полиция просит арестовать репера Гуфа за грабеж

Следствие просит ареста известного рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) по делу о грабеже. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Полицейские возбудили уголовное дело в отношении рэпера Гуфа. <...>Долматову вменяется грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия», — передает ТАСС слова сотрудников полиции в своем telegram-канале. Там добавили, что музыканту может грозить до семи лет тюрьмы.
Ночью 23 октября произошел инцидент в заведении «Банный комплекс в Апрелевке», где Гуф и его спутник устроили конфликт. Согласно данным следствия, артист и брат администратора комплекса, который является сотрудником ППС, вступили в драку, сообщает МК. В ходе ссоры у мужчины был похищен мобильный телефон. Позже сотрудники правоохранительных органов проведи допрос Долматова.
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