На Украине владельцев telegram-каналов обвиняют в срыве мобилизации

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 19 администраторов и корреспондентов telegram-каналов, которые якобы пытались сорвать мобилизацию в стране. Об этом сообщает ведомство. Задержания прошли в Хмельницкой и Винницкой областях, а также в Киеве.
«Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19 администраторов и корреспондентов telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ», — говорится в сообщении. Там отмечают, что владельцы пабликов снимали провокационные ролики. Кроме того, их обвиняют в распространении ложной информации о бойцах ВСУ.
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