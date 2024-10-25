На Украине владельцев telegram-каналов обвиняют в срыве мобилизации

25 октября 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Авторы telegram-каналов распространяли ложную информацию о ВСУ Фото: Министерство обороны Украины Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 19 администраторов и корреспондентов telegram-каналов, которые якобы пытались сорвать мобилизацию в стране. Об этом сообщает ведомство. Задержания прошли в Хмельницкой и Винницкой областях, а также в Киеве. «Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19 администраторов и корреспондентов telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ», — говорится в сообщении. Там отмечают, что владельцы пабликов снимали провокационные ролики. Кроме того, их обвиняют в распространении ложной информации о бойцах ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 19 администраторов и корреспондентов telegram-каналов, которые якобы пытались сорвать мобилизацию в стране. Об этом сообщает ведомство. Задержания прошли в Хмельницкой и Винницкой областях, а также в Киеве. «Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19 администраторов и корреспондентов telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ», — говорится в сообщении. Там отмечают, что владельцы пабликов снимали провокационные ролики. Кроме того, их обвиняют в распространении ложной информации о бойцах ВСУ.