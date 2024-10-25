На Украине владельцев telegram-каналов обвиняют в срыве мобилизации

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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, всу, сбу, украинские военные, stock
Авторы telegram-каналов распространяли ложную информацию о ВСУ Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 19 администраторов и корреспондентов telegram-каналов, которые якобы пытались сорвать мобилизацию в стране. Об этом сообщает ведомство. Задержания прошли в Хмельницкой и Винницкой областях, а также в Киеве.

«Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19 администраторов и корреспондентов telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ», — говорится в сообщении. Там отмечают, что владельцы пабликов снимали провокационные ролики. Кроме того, их обвиняют в распространении ложной информации о бойцах ВСУ.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 19 администраторов и корреспондентов telegram-каналов, которые якобы пытались сорвать мобилизацию в стране. Об этом сообщает ведомство. Задержания прошли в Хмельницкой и Винницкой областях, а также в Киеве. «Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19 администраторов и корреспондентов telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ», — говорится в сообщении. Там отмечают, что владельцы пабликов снимали провокационные ролики. Кроме того, их обвиняют в распространении ложной информации о бойцах ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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