В Адыгее запретили распространять информацию о военных объектах

25 октября 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

В Адыгее запретили публиковать фотографии и видео с мест атак БПЛА Фото: Стас Этвеш © URA.RU Оперативный штаб Адыгеи запретил публиковать в российском регионе фотографии и видео с мест атак БПЛА. Кроме того, запрещено распространять информацию о месте нахождения подразделений ВС РФ. Заявление опубликовано Правительством Республики Адыгея. «Оперативный штаб Республики Адыгея принял решение о запрете публикации и распространения в СМИ и в Интернете, в том числе с использованием соцсетей, мессенджеров, чатов и иных приложений <…> любой информации о дислокации и передислокации Вооруженных Сил РФ, о военной инфраструктуре <…> о месте обстрела или поражения различных объектов на территории Республики Адыге» — сообщается в публикации в telegram-канале . Отмечается, что эта мера нужна для того, чтобы усилить охрану общественного порядка, а так же обеспечить общественную безопасность в регионе. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперативный штаб Адыгеи запретил публиковать в российском регионе фотографии и видео с мест атак БПЛА. Кроме того, запрещено распространять информацию о месте нахождения подразделений ВС РФ. Заявление опубликовано Правительством Республики Адыгея. «Оперативный штаб Республики Адыгея принял решение о запрете публикации и распространения в СМИ и в Интернете, в том числе с использованием соцсетей, мессенджеров, чатов и иных приложений <…> любой информации о дислокации и передислокации Вооруженных Сил РФ, о военной инфраструктуре <…> о месте обстрела или поражения различных объектов на территории Республики Адыге» — сообщается в публикации в telegram-канале. Отмечается, что эта мера нужна для того, чтобы усилить охрану общественного порядка, а так же обеспечить общественную безопасность в регионе. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф.