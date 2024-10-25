В Адыгее запретили распространять информацию о военных объектах

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В Адыгее запретили публиковать фотографии и видео с мест атак БПЛА Фото:

Оперативный штаб Адыгеи запретил публиковать в российском регионе фотографии и видео с мест атак БПЛА. Кроме того, запрещено распространять информацию о месте нахождения подразделений ВС РФ. Заявление опубликовано Правительством Республики Адыгея.

«Оперативный штаб Республики Адыгея принял решение о запрете публикации и распространения в СМИ и в Интернете, в том числе с использованием соцсетей, мессенджеров, чатов и иных приложений <…> любой информации о дислокации и передислокации Вооруженных Сил РФ, о военной инфраструктуре <…> о месте обстрела или поражения различных объектов на территории Республики Адыге» — сообщается в публикации в telegram-канале.

Отмечается, что эта мера нужна для того, чтобы усилить охрану общественного порядка, а так же обеспечить общественную безопасность в регионе. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф.

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Оперативный штаб Адыгеи запретил публиковать в российском регионе фотографии и видео с мест атак БПЛА. Кроме того, запрещено распространять информацию о месте нахождения подразделений ВС РФ. Заявление опубликовано Правительством Республики Адыгея. «Оперативный штаб Республики Адыгея принял решение о запрете публикации и распространения в СМИ и в Интернете, в том числе с использованием соцсетей, мессенджеров, чатов и иных приложений <…> любой информации о дислокации и передислокации Вооруженных Сил РФ, о военной инфраструктуре <…> о месте обстрела или поражения различных объектов на территории Республики Адыге» — сообщается в публикации в telegram-канале. Отмечается, что эта мера нужна для того, чтобы усилить охрану общественного порядка, а так же обеспечить общественную безопасность в регионе. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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