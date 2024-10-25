Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В качестве основной темы президент обозначил взаимоотношения с южными соседями России.
«Поговорим сегодня о нашей работе с ближайшими партнерами на южном направлении. Вопросов много, объем сотрудничества у нас большой», — сообщил Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.
После вступительного слова президент предложил членам Совбеза перейти к обсуждению этого вопроса. Первым с докладом выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Далее совещание проходило в закрытом режиме.
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