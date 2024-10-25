Путин посвятил Совбез связям с южными соседями

Путин заявил о большом объеме сотрудничества с южными партнерами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить работу с ближайшими партнерами на южном направлении
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить работу с ближайшими партнерами на южном направлении Фото:

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В качестве основной темы президент обозначил взаимоотношения с южными соседями России.

«Поговорим сегодня о нашей работе с ближайшими партнерами на южном направлении. Вопросов много, объем сотрудничества у нас большой», — сообщил Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

После вступительного слова президент предложил членам Совбеза перейти к обсуждению этого вопроса. Первым с докладом выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Далее совещание проходило в закрытом режиме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В качестве основной темы президент обозначил взаимоотношения с южными соседями России. «Поговорим сегодня о нашей работе с ближайшими партнерами на южном направлении. Вопросов много, объем сотрудничества у нас большой», — сообщил Путин, его слова приводятся на сайте Кремля. После вступительного слова президент предложил членам Совбеза перейти к обсуждению этого вопроса. Первым с докладом выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Далее совещание проходило в закрытом режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...