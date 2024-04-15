15 апреля 2024

Из Перми контрабандой вывезли лес на десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконная вырубка леса. Свердловская область, поселок Рассоха, деревья, лес, вырубка леса, лесозаготовка, вырубка деревьев
За вывоз леса контрабандисту грозит до пяти лет колонии Фото:

Пермская таможня выявила контрабанду леса в Азербайджан. Злоумышленник вывез 1600 кубометров древесины на 21 млн рублей.

«Сотрудники Пермской таможни совместно с Пермской транспортной прокуратурой выявили контрабанду более 1600 кубометров древесины хвойных пород, общей стоимостью более 21 млн рублей. 60-летний гражданин РФ совершил незаконное перемещение стратегически важных товаров через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС в Республику Азербайджан», — говорится в сообщении таможни, поступившем в URA.RU.

В отношении предпринимателя таможня возбудила 12 уголовных дел о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Пермская таможня выявила контрабанду леса в Азербайджан. Злоумышленник вывез 1600 кубометров древесины на 21 млн рублей. «Сотрудники Пермской таможни совместно с Пермской транспортной прокуратурой выявили контрабанду более 1600 кубометров древесины хвойных пород, общей стоимостью более 21 млн рублей. 60-летний гражданин РФ совершил незаконное перемещение стратегически важных товаров через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС в Республику Азербайджан», — говорится в сообщении таможни, поступившем в URA.RU. В отношении предпринимателя таможня возбудила 12 уголовных дел о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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