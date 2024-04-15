Из Перми контрабандой вывезли лес на десятки миллионов рублей

Пермская таможня выявила контрабанду леса в Азербайджан. Злоумышленник вывез 1600 кубометров древесины на 21 млн рублей.
«Сотрудники Пермской таможни совместно с Пермской транспортной прокуратурой выявили контрабанду более 1600 кубометров древесины хвойных пород, общей стоимостью более 21 млн рублей. 60-летний гражданин РФ совершил незаконное перемещение стратегически важных товаров через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС в Республику Азербайджан», — говорится в сообщении таможни, поступившем в URA.RU.
В отношении предпринимателя таможня возбудила 12 уголовных дел о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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Пермская таможня выявила контрабанду леса в Азербайджан. Злоумышленник вывез 1600 кубометров древесины на 21 млн рублей. «Сотрудники Пермской таможни совместно с Пермской транспортной прокуратурой выявили контрабанду более 1600 кубометров древесины хвойных пород, общей стоимостью более 21 млн рублей. 60-летний гражданин РФ совершил незаконное перемещение стратегически важных товаров через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС в Республику Азербайджан», — говорится в сообщении таможни, поступившем в URA.RU. В отношении предпринимателя таможня возбудила 12 уголовных дел о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.