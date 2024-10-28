28 октября 2024

Нейросеть создала гимн для пермского волейбольного клуба «Кама»

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Сгенерированный роботом гимн впервые прозвучал на официальном матче пермского клуба
Сгенерированный роботом гимн впервые прозвучал на официальном матче пермского клуба Фото:

У пермского волейбольного клуба «Кама» появился официальный гимн, сгенерированный нейросетью. Его впервые представили болельщикам в минувшие выходные.

«Новый гимн „Камы“ полностью создан искусственным интеллектом. Впервые композиция прозвучала в матче Высшей лиги „А“ чемпионата России, где пермяки играли с командой „Югра-Самотлор“ из Нижневартовска», — пишет «В курсе.ру». 

«Кама» стала первым спортклубом Пермского края, выбравшим официальным гимном продукт, сгенерированный нейросетью. По словам руководства команды, у гимна есть альтернативная, более медленная версия.

Пермский волейбольный клуб был образован в 2018 году. Сейчас пермяки играют в Высшей лиге «А». По итогу прошлого сезона они заняли седьмое место чемпионате страны. Домашней ареной «Камы» стал спорткомплекс «Энергия», о котором губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказывал президенту РФ Владимиру Путину.

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У пермского волейбольного клуба «Кама» появился официальный гимн, сгенерированный нейросетью. Его впервые представили болельщикам в минувшие выходные. «Новый гимн „Камы“ полностью создан искусственным интеллектом. Впервые композиция прозвучала в матче Высшей лиги „А“ чемпионата России, где пермяки играли с командой „Югра-Самотлор“ из Нижневартовска», — пишет «В курсе.ру».  «Кама» стала первым спортклубом Пермского края, выбравшим официальным гимном продукт, сгенерированный нейросетью. По словам руководства команды, у гимна есть альтернативная, более медленная версия. Пермский волейбольный клуб был образован в 2018 году. Сейчас пермяки играют в Высшей лиге «А». По итогу прошлого сезона они заняли седьмое место чемпионате страны. Домашней ареной «Камы» стал спорткомплекс «Энергия», о котором губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказывал президенту РФ Владимиру Путину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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