Нейросеть создала гимн для пермского волейбольного клуба «Кама»

У пермского волейбольного клуба «Кама» появился официальный гимн, сгенерированный нейросетью. Его впервые представили болельщикам в минувшие выходные.
«Новый гимн „Камы“ полностью создан искусственным интеллектом. Впервые композиция прозвучала в матче Высшей лиги „А“ чемпионата России, где пермяки играли с командой „Югра-Самотлор“ из Нижневартовска», — пишет «В курсе.ру».
«Кама» стала первым спортклубом Пермского края, выбравшим официальным гимном продукт, сгенерированный нейросетью. По словам руководства команды, у гимна есть альтернативная, более медленная версия.
Пермский волейбольный клуб был образован в 2018 году. Сейчас пермяки играют в Высшей лиге «А». По итогу прошлого сезона они заняли седьмое место чемпионате страны. Домашней ареной «Камы» стал спорткомплекс «Энергия», о котором губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказывал президенту РФ Владимиру Путину.
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