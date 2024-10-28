Пермяки получили деньги на фильм о проблемах женщины, чей муж ушел на СВО

В Перми создают документальный фильм о женщине, чей муж отправился на СВО, оставив ее одну с долгами и маленькой дочкой. Авторы проекта получили на свою картину деньги, победив на питчинге международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.
«Молодые кинематографисты из Перми получили финансирование на питчинге международного кинофестиваля „Послание к человеку“ в Санкт-Петербурге. Режиссер Елизавета Бобылева и продюсер Ринат Гафаров представили экспертной комиссии документальный фильм „Мама“ и заняли первое место в номинации студенческое и дебютное кино», — сообщает минкультуры Пермского края.
Фильм мама — это история про семью режиссера. Главная героиня Светлана осталась одна с долгами и пятилетней дочкой после того, как ее муж подписал контракт и уехал на спецоперацию. «Режиссер погружается в жизнь матери и младшей сестры, замечая параллели и вспоминая свое детство, в котором папа тоже постоянно отсутствовал», — говорится на сайте Гильдии неигрового кино и телевидения. Съемки фильма «Мама» уже завершились. Сейчас авторы заняты монтажом материала.
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