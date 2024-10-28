28 октября 2024

Пермяки получили деньги на фильм о проблемах женщины, чей муж ушел на СВО

О жене бойца СВО расскажет фильм «Мама» пермского режиссера Елизаветы Бобылевой
© Служба новостей «URA.RU»
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Авторы уже отсняли материал и монтируют фильм
Авторы уже отсняли материал и монтируют фильм Фото:

В Перми создают документальный фильм о женщине, чей муж отправился на СВО, оставив ее одну с долгами и маленькой дочкой. Авторы проекта получили на свою картину деньги, победив на питчинге международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.

«Молодые кинематографисты из Перми получили финансирование на питчинге международного кинофестиваля „Послание к человеку“ в Санкт-Петербурге. Режиссер Елизавета Бобылева и продюсер Ринат Гафаров представили экспертной комиссии документальный фильм „Мама“ и заняли первое место в номинации студенческое и дебютное кино», — сообщает минкультуры Пермского края.

Фильм мама — это история про семью режиссера. Главная героиня Светлана осталась одна с долгами и пятилетней дочкой после того, как ее муж подписал контракт и уехал на спецоперацию. «Режиссер погружается в жизнь матери и младшей сестры, замечая параллели и вспоминая свое детство, в котором папа тоже постоянно отсутствовал», — говорится на сайте Гильдии неигрового кино и телевидения. Съемки фильма «Мама» уже завершились. Сейчас авторы заняты монтажом материала.

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В Перми создают документальный фильм о женщине, чей муж отправился на СВО, оставив ее одну с долгами и маленькой дочкой. Авторы проекта получили на свою картину деньги, победив на питчинге международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. «Молодые кинематографисты из Перми получили финансирование на питчинге международного кинофестиваля „Послание к человеку“ в Санкт-Петербурге. Режиссер Елизавета Бобылева и продюсер Ринат Гафаров представили экспертной комиссии документальный фильм „Мама“ и заняли первое место в номинации студенческое и дебютное кино», — сообщает минкультуры Пермского края. Фильм мама — это история про семью режиссера. Главная героиня Светлана осталась одна с долгами и пятилетней дочкой после того, как ее муж подписал контракт и уехал на спецоперацию. «Режиссер погружается в жизнь матери и младшей сестры, замечая параллели и вспоминая свое детство, в котором папа тоже постоянно отсутствовал», — говорится на сайте Гильдии неигрового кино и телевидения. Съемки фильма «Мама» уже завершились. Сейчас авторы заняты монтажом материала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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