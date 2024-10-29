Мэр из ХМАО сделал заявление об отставке подчиненной

Глава Нефтеюганска (ХМАО) Юрий Чекунов подтвердил отставку директора департамента образования Инны Линник. В беседе с журналистом URA.RU мэр уточнил, что чиновница увольняется по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.
«Линник покидает пост. Она уходит по семейным обстоятельствам в связи с переездом в другой регион», — прокомментировал Чекунов.
Глава Нефтеюганска сообщил, что не готов комментировать вопросы, связана ли отставка с оптимизацией детских садов и каковы подробности этой оптимизации. По поводу возможных отставок заместителей и обновлении структуры администрации города Чекунов также пообещал дать комментарий позже.
Ранее URA.RU писало о планируемых обновлениях в команде вице-мэров Нефтеюганска. По версии инсайдера, заместители главы города Андрей Пастухов и Наталья Халезова могут покинуть посты в декабре, а директор департамента образования Инна Линник — в ноябре.
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