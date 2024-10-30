При ударе возмездия по Генштабу ВСУ погибли девять боевиков: главное об СВО на 30 октября

В результате удара по Генеральному штабу ВСУ в Киеве девять боевиков погибли, еще 17 пострадали. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал это возмездем за атаку украинских сил на Российский университет спецназа в городе Гудермес. В то же время авиатехников ВСУ переводят в пехоту, а украинский лидер Владимир Зеленский жалуется на нехватку военных. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Кадыров: удар по Генштабу ВСУ возмездие за Гудермес
В Киеве были нанесены удары по Генеральному штабу ВСУ. Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, назвал это возмездием за атаку украинского беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе. Он также сообщил, что в результате ударов, по данным анализа перехваченных радиопереговоров, погибли девять человек и 17 получили ранения. В своем сообщении в telegram-канале Кадыров упомянул: «Я предупреждал, что ответ на вчерашнюю атаку на объект РУС не заставит себя ждать. Реакция последовала уже сегодня».
Сырский переводит авиатехников ВСУ в пехоту
Командующий ВСУ Александр Сырский принял решение о переводе авиационных технических специалистов в состав пехотных подразделений. Об этом в своем telegram-канале сообщила народный депутат Украины Марьяна Безуглая. О дополнительных обстоятельствах и потенциальных последствиях данного решения пока не говорится.
Российские силы освободили Кругляковку под Харьковом
ВС РФ взяли под контроль Кругляковку в Харьковской области. Освобождение этого населенного пункта создаст условия для блокировки маршрутов поставок ВСУ, а также не позволит им перейти на правый берег Оскола. Об этом проинформировал руководитель военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, войска РФ успешно продвигаются в районе и уже приближаются к Купянску.
ВС РФ выбили ВСУ из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленского
Военные ВС РФ вытеснили украинские подразделения из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки, расположенных на территории ДНР, и на данный момент проводят операции по их зачистке. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ. Он добавил, что после завершения зачистки эти территории окажутся под полным контролем России. Председатель комиссии подчеркнул, что текущие темпы наступательных операций ВС РФ вызывают оптимизм.
Зеленский: украинские силы отступают на фронте из-за нехватки военных
Украинский лидер Владимир Зеленский обратился с призывом к спасению военнослужащих ВСУ. Он отметил, что украинские войска вынуждены отступать из-за критической нехватки солдат. По его словам, соотношение сил в некоторых направлениях достигает одного к восьми.
Зеленский не ответил на вопрос о перегорах с Россией
В ходе интервью с представителями североевропейских СМИ украинский лидер Владимир Зеленский избежал прямого ответа на вопрос о возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой. Он акцентировал внимание на необходимости продолжения поддержки Украины со стороны западных стран и выразил желание видеть Украину в составе НАТО. Зеленский также выразил опасения по поводу отсутствия достаточной поддержки со стороны международного сообщества, указывая на низкий уровень безопасности для страны.
При этом российский президент Владимир Путин летом заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной при условии возвращения России территорий, в том числе новоприсоединенных регионов. Позже, 30 октября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что условия для начала диалога остаются прежними.
ВС РФ зачистили окрестности Суджи от украинских диверсантов
Российские морпехи успешно зачистили от украинских диверсионных групп села Мартыновка и Пушкарное в окрестностях Суджи в Курской области. Подразделения морской пехоты начали продвижение в направлении Суджи и уже освободили указанные населенные пункты. От Пушкарного до известного монумента самолета Миг-29 примерно 3,5 километра.
Кроме того, за счет скоординированных действий 106-й и 155-й дивизий удалось установить контроль над юго-восточными подступами к деревне Кругленькое. Это позволило обеспечить огневое и визуальное доминирование над ключевыми путями снабжения украинских войск в этом районе.
Такое стратегическое преимущество значительно уменьшило интенсивность контратак со стороны ВСУ. За последнюю неделю не было зафиксировано ни одной контратаки на позиции российских войск.
Потери ВСУ под Курском за сутки составили 350 человек
Минобороны России сообщило о значительных потерях ВСУ в Курской области, оцениваемых в 350 солдат за сутки с 29 по 30 октября. Кроме этого, была уничтожена военная техника: один танк, боевая машина пехоты, ремонтно-эвакуационная бронемашина, два миномета, 23 боевые бронемашины и 25 автомобилей. В дополнение к сообщению за указанный период, в Минобороны РФ уточнили, что с начала конфликта под Курском общие потери ВСУ достигли приблизительно 28 тысяч человек, а также 180 танков и большое количество другой бронетехники.
Под Курском дрон ВСУ ведет охоту на автомобили
В Курской области, в Большесолдатском районе, зарегистрированы случаи использования украинскими военными FPV-дрона для атак на автомобильный транспорт и распространения замаскированных под сухпайки взрывных устройств. Об этом сообщил руководитель района Владимир Зайцев.
По данным главы района, в результате этих действий уже есть пострадавшие. Зарегистрированы случаи подрыва трех машин гражданских лиц, а также жертвы среди населения от взрывных устройств, скрытых в упаковках сухпайков.
Кроме того, Зайцев упомянул о ночной активности украинской «Бабы Яги», которая привела к разрушениям нескольких строений в районе. Он призвал граждан избегать посещения данных мест в связи с возрастающей опасностью.
На Красноармейском направлении уничтожен опорный пункт ВСУ
На Красноармейском направлении экипаж танка Т-80БВМ, принадлежащего группировке войск «Центр», выполнил огневую миссию с закрытой позиции, в результате чего был уничтожен опорный пункт ВСУ. Это действие позволило штурмовым подразделениям начать продвижение в рамках СВО, пишет «Пятый канал».
Для точного нанесения удара танкисты использовали разведывательные данные, полученные от операторов БПЛА. После прибытия на заблаговременно подготовленную позицию, экипаж танка произвел серию выстрелов по указанным координатам, успешно поразив укрепления врага.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.