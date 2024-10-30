Зеленский: ВСУ отступают на фронте из-за нехватки военных

ВСУ должны отступать, чтобы сохранить бойцов, заявил украинский лидер Владимир Зеленский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал спасать бойцов ВСУ. По его словам, украинская армия отступает из-за нехватки людей.
«Когда становится выбор: остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», — сказал Владимир Зеленский, добавив, что количество войск на одном направлении составляет один к восьми. Его слова приводит РБК.
Ранее Верховная рада Украины продлила всеобщую мобилизацию еще на три месяца. А МО РФ заявило о потерях ВСУ под Курском, они составили 28,3 тысячи бойцов.
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