Зеленский: ВСУ отступают на фронте из-за нехватки военных

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ВСУ должны отступать, чтобы сохранить бойцов, заявил украинский лидер Владимир Зеленский
ВСУ должны отступать, чтобы сохранить бойцов, заявил украинский лидер Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал спасать бойцов ВСУ. По его словам, украинская армия отступает из-за нехватки людей.

«Когда становится выбор: остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», — сказал Владимир Зеленский, добавив, что количество войск на одном направлении составляет один к восьми. Его слова приводит РБК.

Ранее Верховная рада Украины продлила всеобщую мобилизацию еще на три месяца. А МО РФ заявило о потерях ВСУ под Курском, они составили 28,3 тысячи бойцов. 

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Украинский лидер Владимир Зеленский призвал спасать бойцов ВСУ. По его словам, украинская армия отступает из-за нехватки людей. «Когда становится выбор: остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», — сказал Владимир Зеленский, добавив, что количество войск на одном направлении составляет один к восьми. Его слова приводит РБК. Ранее Верховная рада Украины продлила всеобщую мобилизацию еще на три месяца. А МО РФ заявило о потерях ВСУ под Курском, они составили 28,3 тысячи бойцов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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