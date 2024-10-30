Депутат Рады Безуглая: Сырский переводит авиатехников ВСУ в пехоту

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Авиационный персонал ВСУ переводят в пехоту
Авиационный персонал ВСУ переводят в пехоту Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о переводе технического персонала военной авиации в пехотные подразделения. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Дополнительные подробности о причинах и возможных последствиях такого решения пока не раскрываются.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что Генштаб ВСУ дал указание перевести 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения, пишет «Ридус». Она выразила тревогу относительно уровня медицинского обслуживания в структуре управления медицинскими подразделениями и поставила под сомнение, не ухудшит ли принятое решение уже имеющуюся проблему.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о переводе технического персонала военной авиации в пехотные подразделения. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Дополнительные подробности о причинах и возможных последствиях такого решения пока не раскрываются. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что Генштаб ВСУ дал указание перевести 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения, пишет «Ридус». Она выразила тревогу относительно уровня медицинского обслуживания в структуре управления медицинскими подразделениями и поставила под сомнение, не ухудшит ли принятое решение уже имеющуюся проблему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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