Чем важно взятие харьковской Кругляковки для ВС РФ

Ганчев: освобождение Кругляковки позволит перекрыть снабжение ВСУ
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После освобождения Кругляковки ВС РФ смогут перекрыть путь на правый берег реки Оскол в Харьковской области
После освобождения Кругляковки ВС РФ смогут перекрыть путь на правый берег реки Оскол в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобождение Кругляковки (Харьковская область) позволит ВС РФ перекрыть пути снабжения ВСУ, а также предотвратить их переход на правый берег реки Оскол. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника. Путь на правый берег реки Оскол в этом районе для нашего врага теперь закрыт», — заявил Виталий Ганчев в своем telegram-канале. 

Глава ВГА Харьковской области отметил, что ВС РФ уверенно продвигаются в регионе и приближается к Купянску. Ранее стало известно, что с территории этого города начали сбегать власти.

Российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области 30 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Освобождение Кругляковки (Харьковская область) позволит ВС РФ перекрыть пути снабжения ВСУ, а также предотвратить их переход на правый берег реки Оскол. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. «Взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника. Путь на правый берег реки Оскол в этом районе для нашего врага теперь закрыт», — заявил Виталий Ганчев в своем telegram-канале.  Глава ВГА Харьковской области отметил, что ВС РФ уверенно продвигаются в регионе и приближается к Купянску. Ранее стало известно, что с территории этого города начали сбегать власти. Российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области 30 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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