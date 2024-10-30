Чем важно взятие харьковской Кругляковки для ВС РФ

Освобождение Кругляковки (Харьковская область) позволит ВС РФ перекрыть пути снабжения ВСУ, а также предотвратить их переход на правый берег реки Оскол. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
«Взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника. Путь на правый берег реки Оскол в этом районе для нашего врага теперь закрыт», — заявил Виталий Ганчев в своем telegram-канале.
Глава ВГА Харьковской области отметил, что ВС РФ уверенно продвигаются в регионе и приближается к Купянску. Ранее стало известно, что с территории этого города начали сбегать власти.
Российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области 30 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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