Нанесен удар по зданию Генштаба ВСУ в Киеве: есть версия, что хотели устранить «неудобного» адмирала

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) сообщил, что здание Генерального штаба украинской армии было повреждено ночью в результате падения сбитого беспилотника. Отмечается, что в городе два часа звучала воздушная тревога. Какие есть версии удара и почему есть предположение, что этим ударом хотели устранить экс-командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко — в материале URA.RU.
Что произошло в Киеве
Взрыв здания Генштаба ВСУ в Киеве произошел из-за падения обломков БПЛА
Фото: Министерство обороны Великобритании
Противовоздушная тревога была объявлена в эту ночь в центральных и западных областях Украины, включая столицу и Киевскую область. Около 5:30 утра тревога была отменена. Мэр Киева Виталий Кличко в своем telegram-канале написал о действиях системы ПВО и падении фрагментов беспилотников в Соломенском районе, который находится недалеко от центра города. На место отправились спецслужбы. Также в одном из жилых районов города произошел пожар. В результате него пострадало девять человек, они получили различные травмы.
Здание Главного управления ВСУ расположено на Воздухофлотском проспекте, в восточной части Соломенского района. Оно было возведено в конце XIX века, первоначально служа кадетским корпусом. При этом в Минобороны РФ подчеркивают, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины.
Устранение «неудобного» адмирала
Игорь Мосийчук предполагает, что удар по Генштабу ВСУ был нанесен для ликвидации Игоря Воронченко
Фото: ВАДИМ ЧУПРИНА/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0
Игорь Мосийчук предположил, что удар по Генштабу ВСУ был нанесен для того, чтобы ликвидировать экс-командующего ВМС страны Игоря Воронченко. «Похоже, метили в главного инспектора, адмирала Воронченко, которого никак не могут снять с должности. Но он чувствовал, и вчера вывез все вещи свои», — написал депутат в своем telegram-канале. Неудобство Игоря Воронченко для ВСУ заключается в том, что он давал реальную оценку деятельности Минобороны Украины.
Что известно о Воронченко
Игорь Воронченко с марта 2024 объявлен в розыск в РФ
Фото: Mil.gov.ua/wikipedia.org/CC BY 4.0
Игорь Воронченко занимал пост командующего ВМС Украины с июля 2016 года по июнь 2020 года. Он был уволен с должности по инициативе главкома ВСУ Александра Сырского. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая уточнила, что решение об увольнении Воронченко принял министр обороны страны Рустем Умеров после обсуждения на совещании, посвященном проблемам в учебных центрах ВСУ, где отмечалась критическая ситуация. Отчет о сложившейся ситуации вызвал недовольство у Сырского.
Марьяна Безуглая подчеркнула, что Главная инспекция Минобороны является ключевым органом, предоставляющим объективную оценку событий в армии. Она охарактеризовала увольнение Игоря Воронченко как значимое событие и выразила мнение, что система не готова принимать неудобные истины.
Помимо прочего, Воронченко объявлен в розыск в России с марта 2024 года. Указано, что причиной является нарушение им определенной статьи Уголовного кодекса РФ, однако точная формулировка которой не раскрывается.
*Игорь Мосийчук внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов
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Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) сообщил, что здание Генерального штаба украинской армии было повреждено ночью в результате падения сбитого беспилотника. Отмечается, что в городе два часа звучала воздушная тревога. Какие есть версии удара и почему есть предположение, что этим ударом хотели устранить экс-командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко — в материале URA.RU. Противовоздушная тревога была объявлена в эту ночь в центральных и западных областях Украины, включая столицу и Киевскую область. Около 5:30 утра тревога была отменена. Мэр Киева Виталий Кличко в своем telegram-канале написал о действиях системы ПВО и падении фрагментов беспилотников в Соломенском районе, который находится недалеко от центра города. На место отправились спецслужбы. Также в одном из жилых районов города произошел пожар. В результате него пострадало девять человек, они получили различные травмы. Здание Главного управления ВСУ расположено на Воздухофлотском проспекте, в восточной части Соломенского района. Оно было возведено в конце XIX века, первоначально служа кадетским корпусом. При этом в Минобороны РФ подчеркивают, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Игорь Мосийчук предположил, что удар по Генштабу ВСУ был нанесен для того, чтобы ликвидировать экс-командующего ВМС страны Игоря Воронченко. «Похоже, метили в главного инспектора, адмирала Воронченко, которого никак не могут снять с должности. Но он чувствовал, и вчера вывез все вещи свои», — написал депутат в своем telegram-канале. Неудобство Игоря Воронченко для ВСУ заключается в том, что он давал реальную оценку деятельности Минобороны Украины. Игорь Воронченко занимал пост командующего ВМС Украины с июля 2016 года по июнь 2020 года. Он был уволен с должности по инициативе главкома ВСУ Александра Сырского. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая уточнила, что решение об увольнении Воронченко принял министр обороны страны Рустем Умеров после обсуждения на совещании, посвященном проблемам в учебных центрах ВСУ, где отмечалась критическая ситуация. Отчет о сложившейся ситуации вызвал недовольство у Сырского. Марьяна Безуглая подчеркнула, что Главная инспекция Минобороны является ключевым органом, предоставляющим объективную оценку событий в армии. Она охарактеризовала увольнение Игоря Воронченко как значимое событие и выразила мнение, что система не готова принимать неудобные истины. Помимо прочего, Воронченко объявлен в розыск в России с марта 2024 года. Указано, что причиной является нарушение им определенной статьи Уголовного кодекса РФ, однако точная формулировка которой не раскрывается. *Игорь Мосийчук внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов