В РКН рассказали о сборе данных для слежки за пользователями

Роскомнадзор разъяснил детали нового приказа, опубликованного на портале правовой информации, который касается сбора данных о сетевых адресах для противодействия DDoS-атакам. Ведомство подчеркнуло, что приказ не предусматривает отслеживание действий пользователей интернета или сбор информации о пользователях запрещенных сайтов. Цель приказа — улучшение механизмов защиты от кибератак.
«Этот документ подразумевает сбор информации о сетевых адресах, которые используются операторами связи в различных субъектах Российской Федерации для актуализации правил противодействия DDoS-атакам», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Информацию приводит «ТАСС».
Приказ вступает в силу с 11 апреля 2025 года. В рамках его положений операторы связи должны будут предоставлять Роскомнадзору не только информацию о сетевых адресах, но и данные о субъектах РФ, где эти адреса используются. Кроме того, будет собираться информация о уникальных номерах технических средств, предназначенных для противодействия угрозам безопасности сетей.
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