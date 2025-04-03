В РКН рассказали о сборе данных для слежки за пользователями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роскомнадзор разъяснил детали нового приказа
Роскомнадзор разъяснил детали нового приказа Фото:

Роскомнадзор разъяснил детали нового приказа, опубликованного на портале правовой информации, который касается сбора данных о сетевых адресах для противодействия DDoS-атакам. Ведомство подчеркнуло, что приказ не предусматривает отслеживание действий пользователей интернета или сбор информации о пользователях запрещенных сайтов. Цель приказа — улучшение механизмов защиты от кибератак.

«Этот документ подразумевает сбор информации о сетевых адресах, которые используются операторами связи в различных субъектах Российской Федерации для актуализации правил противодействия DDoS-атакам», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Информацию приводит «ТАСС».

Приказ вступает в силу с 11 апреля 2025 года. В рамках его положений операторы связи должны будут предоставлять Роскомнадзору не только информацию о сетевых адресах, но и данные о субъектах РФ, где эти адреса используются. Кроме того, будет собираться информация о уникальных номерах технических средств, предназначенных для противодействия угрозам безопасности сетей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роскомнадзор разъяснил детали нового приказа, опубликованного на портале правовой информации, который касается сбора данных о сетевых адресах для противодействия DDoS-атакам. Ведомство подчеркнуло, что приказ не предусматривает отслеживание действий пользователей интернета или сбор информации о пользователях запрещенных сайтов. Цель приказа — улучшение механизмов защиты от кибератак. «Этот документ подразумевает сбор информации о сетевых адресах, которые используются операторами связи в различных субъектах Российской Федерации для актуализации правил противодействия DDoS-атакам», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Информацию приводит «ТАСС». Приказ вступает в силу с 11 апреля 2025 года. В рамках его положений операторы связи должны будут предоставлять Роскомнадзору не только информацию о сетевых адресах, но и данные о субъектах РФ, где эти адреса используются. Кроме того, будет собираться информация о уникальных номерах технических средств, предназначенных для противодействия угрозам безопасности сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...