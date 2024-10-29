Трудовым мигрантам станет дороже легализоваться в Пермском крае

Власти Пермского края готовятся поднять стоимость патента для трудовых мигрантов более чем на 30%. Планируется, что за него приезжим придется заплатить 7100 рублей вместо нынешних 5200. Законопроект уже внесли в региональный парламент.
«В краевой парламент поступил проект закона о стоимости патента для иностранных граждан на 2025 год. Стоимость патента повысится за счет увеличения регионального коэффициента и коэффициента-дефлятора и составит 7100 рублей. Это выше более чем на 30% стоимости патента в 2024 году (5200 рублей)», — говорится в telegram-канале законодательного собрания Пермского края.
Законопроект депутаты должны рассмотреть в ноябре. В заксобрании отмечают, что сейчас цена патента в Прикамье одна из самых низких в Приволжском федеральном округе.
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