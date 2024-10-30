30 октября 2024

Самолет, следовавший из Сочи в Магнитогорск, экстренно сел в Оренбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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В Магнитогорск самолет должен вылететь в 10:50
В Магнитогорск самолет должен вылететь в 10:50 Фото:

Авиарейс №517 авиакомпании «Икар», следовавший из Сочи в Магнитогорск (Челябинская область), экстренно сел в Оренбурге из-за непогоды. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«31 октября экипажем авиарейса № 517 авиакомпании „Икар“ по маршруту Сочи-Магнитогорск принято решение о незапланированной посадке воздушного судна в аэропорту города Оренбург. Причина — неблагоприятные метеоусловия на маршруте следования», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Самолет приземлился в 06:50. Время вылета по маршруту запланировано на 10:50. Вопрос соблюдения прав пассажиров находится на контроле Оренбургской транспортной прокуратуры, добавили в ведомстве.

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Авиарейс №517 авиакомпании «Икар», следовавший из Сочи в Магнитогорск (Челябинская область), экстренно сел в Оренбурге из-за непогоды. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «31 октября экипажем авиарейса № 517 авиакомпании „Икар“ по маршруту Сочи-Магнитогорск принято решение о незапланированной посадке воздушного судна в аэропорту города Оренбург. Причина — неблагоприятные метеоусловия на маршруте следования», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Самолет приземлился в 06:50. Время вылета по маршруту запланировано на 10:50. Вопрос соблюдения прав пассажиров находится на контроле Оренбургской транспортной прокуратуры, добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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