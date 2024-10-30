Самолет, следовавший из Сочи в Магнитогорск, экстренно сел в Оренбурге

Авиарейс №517 авиакомпании «Икар», следовавший из Сочи в Магнитогорск (Челябинская область), экстренно сел в Оренбурге из-за непогоды. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«31 октября экипажем авиарейса № 517 авиакомпании „Икар“ по маршруту Сочи-Магнитогорск принято решение о незапланированной посадке воздушного судна в аэропорту города Оренбург. Причина — неблагоприятные метеоусловия на маршруте следования», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Самолет приземлился в 06:50. Время вылета по маршруту запланировано на 10:50. Вопрос соблюдения прав пассажиров находится на контроле Оренбургской транспортной прокуратуры, добавили в ведомстве.
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