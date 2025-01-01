01 января 2025

В Копейске изъяли 700 единиц небезопасной пиротехники

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, торговля, салют, фейерверки, пиротехника, магазин
На продавца возбудили дело об административном правонарушении Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, полицейские изъяли почти 700 единиц пиротехники. Продукцию продавали незаконно, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

«В Копейске в ходе очередного рейда выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности. Изъята 691 единица пиротехнической продукции», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.

Рейд проведен совместно с сотрудниками МЧС. На продавца составили протокол по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, полицейские изъяли почти 700 единиц пиротехники. Продукцию продавали незаконно, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «В Копейске в ходе очередного рейда выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности. Изъята 691 единица пиротехнической продукции», — сообщили URA.RU в ГУ МВД. Рейд проведен совместно с сотрудниками МЧС. На продавца составили протокол по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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