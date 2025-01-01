В Копейске изъяли 700 единиц небезопасной пиротехники

02 января 2025 в 19:26 Размер текста - 17 +

На продавца возбудили дело об административном правонарушении Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, полицейские изъяли почти 700 единиц пиротехники. Продукцию продавали незаконно, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «В Копейске в ходе очередного рейда выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности. Изъята 691 единица пиротехнической продукции», — сообщили URA.RU в ГУ МВД. Рейд проведен совместно с сотрудниками МЧС. На продавца составили протокол по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, полицейские изъяли почти 700 единиц пиротехники. Продукцию продавали незаконно, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «В Копейске в ходе очередного рейда выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности. Изъята 691 единица пиротехнической продукции», — сообщили URA.RU в ГУ МВД. Рейд проведен совместно с сотрудниками МЧС. На продавца составили протокол по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).