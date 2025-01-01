В новом соборе Челябинска пройдут масштабные события в честь Рождества Христова

В честь Рождества Христово в новом кафедральном соборе на северо-западе Челябинска пройдут службы и масштабные церковные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской митрополии.
«Центральным событием станет Божественная литургия. Ее проведет митрополит Челябинский и Миасский Алексий в ночь с 6 на 7 января в нижнем (крестильном) храме кафедрального собора», — пишет пресс-служба в группе «Челябинская митрополия» в «ВКонтакте».
Праздничные богослужения начнутся 6 января в 23:30 с чтения Часов, а в полночь стартует главная Божественная литургия. Утром 7 января в 9:00 состоится поздняя Литургия.
Для горожан подготовлена обширная праздничная программа, которая начнется в 11:00. В нее войдет выступление академического хора «Мечта». С полудня на площади перед собором организуют полевую кухню с кашей и чаем. В самом соборе пройдут творческие мастер-классы, выступления коллективов, развлекательные игры и конкурсы. Также будет работать ярмарка рукоделия и фотозона.
Вечерняя программа продолжится Рождественской вечерней в нижнем храме в 18:00. А завершится праздник в 19:00 Рождественским поздравлением от Архиерейского мужского хора Челябинской митрополии.
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