01 января 2025

В новом соборе Челябинска пройдут масштабные события в честь Рождества Христова

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В Христорождественском кафедральном соборе пройдет Божественная литургия
В Христорождественском кафедральном соборе пройдет Божественная литургия Фото:

В честь Рождества Христово в новом кафедральном соборе на северо-западе Челябинска пройдут службы и масштабные церковные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской митрополии.

«Центральным событием станет Божественная литургия. Ее проведет митрополит Челябинский и Миасский Алексий в ночь с 6 на 7 января в нижнем (крестильном) храме кафедрального собора», — пишет пресс-служба в группе «Челябинская митрополия» в «ВКонтакте».

Праздничные богослужения начнутся 6 января в 23:30 с чтения Часов, а в полночь стартует главная Божественная литургия. Утром 7 января в 9:00 состоится поздняя Литургия.

Для горожан подготовлена обширная праздничная программа, которая начнется в 11:00. В нее войдет выступление академического хора «Мечта». С полудня на площади перед собором организуют полевую кухню с кашей и чаем. В самом соборе пройдут творческие мастер-классы, выступления коллективов, развлекательные игры и конкурсы. Также будет работать ярмарка рукоделия и фотозона.

Вечерняя программа продолжится Рождественской вечерней в нижнем храме в 18:00. А завершится праздник в 19:00 Рождественским поздравлением от Архиерейского мужского хора Челябинской митрополии.

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В честь Рождества Христово в новом кафедральном соборе на северо-западе Челябинска пройдут службы и масштабные церковные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской митрополии. «Центральным событием станет Божественная литургия. Ее проведет митрополит Челябинский и Миасский Алексий в ночь с 6 на 7 января в нижнем (крестильном) храме кафедрального собора», — пишет пресс-служба в группе «Челябинская митрополия» в «ВКонтакте». Праздничные богослужения начнутся 6 января в 23:30 с чтения Часов, а в полночь стартует главная Божественная литургия. Утром 7 января в 9:00 состоится поздняя Литургия. Для горожан подготовлена обширная праздничная программа, которая начнется в 11:00. В нее войдет выступление академического хора «Мечта». С полудня на площади перед собором организуют полевую кухню с кашей и чаем. В самом соборе пройдут творческие мастер-классы, выступления коллективов, развлекательные игры и конкурсы. Также будет работать ярмарка рукоделия и фотозона. Вечерняя программа продолжится Рождественской вечерней в нижнем храме в 18:00. А завершится праздник в 19:00 Рождественским поздравлением от Архиерейского мужского хора Челябинской митрополии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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