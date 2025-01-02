Челябинцев возмутила премьера фильма «Волшебник Изумрудного города»

Поход на премьеру фильма «Волшебник Изумрудного города» вызвал возмущение жителей Магнитогорска Челябинской области. Люди посчитали, что их обманули, поскольку они не увидели развязки фильма. Об этом они сообщают в социальных сетях.
«Сходили семьей на премьеру „Волшебник Изумрудного города“. Все было отлично-актеры, игра, сам сюжет, съемка просто потрясающая. Ждали красивой развязки фильма, но на самом интересном месте увидели — продолжение следует. В зале сначала не все поняли, что кино закончилось, сидели и ждали продолжение, но потом пошли титры и включили свет», — пишет Мария Николаевна в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».
По ее словам, зрители вышли в недоумении — зачем пускать фильм в прокат, если в нем нет логического завершения. С этим мнением согласна Евгения Копытова-Злыгостева, которая отмечает, что сидела только ради того, что бы увидеть самого волшебника, «но облом».
«Дело в том, что в рекламе фильма нет ни слова, что это первая часть. Когда выбирала фильм, зашла на сайт кинотеатра, посмотрела афишу и трейлер, нигде не указано, что сняли только половину книги», — высказывает недовольство Татьяна Безроднова.
Российский фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — это адаптация знаменитой сказки писателя Александра Волкова. По сюжету, ведьма вызывает сильный шторм, который переносит девочку Элли и ее верную собаку Тотошку в загадочную страну Жевунов. Для того чтобы найти дорогу обратно домой, Элли объединяется с тремя новыми товарищами — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым львом. Вместе они отправляются в путь по дороге из желтых кирпичей в сторону Изумрудного города, где находится волшебник Гудвин, который способен исполнить все их самые сокровенные мечты и отправить Элли домой к родителям.
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