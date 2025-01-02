02 января 2025
01 января 2025

Челябинцев возмутила премьера фильма «Волшебник Изумрудного города»

© Служба новостей «URA.RU»
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Зрители посчитали, что создатели фильма не предупредили их о многосерийности проекта
Зрители посчитали, что создатели фильма не предупредили их о многосерийности проекта Фото:

Поход на премьеру фильма «Волшебник Изумрудного города» вызвал возмущение жителей Магнитогорска Челябинской области. Люди посчитали, что их обманули, поскольку они не увидели развязки фильма. Об этом они сообщают в социальных сетях.

«Сходили семьей на премьеру „Волшебник Изумрудного города“. Все было отлично-актеры, игра, сам сюжет, съемка просто потрясающая. Ждали красивой развязки фильма, но на самом интересном месте увидели — продолжение следует. В зале сначала не все поняли, что кино закончилось, сидели и ждали продолжение, но потом пошли титры и включили свет», — пишет Мария Николаевна в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

По ее словам, зрители вышли в недоумении — зачем пускать фильм в прокат, если в нем нет логического завершения. С этим мнением согласна Евгения Копытова-Злыгостева, которая отмечает, что сидела только ради того, что бы увидеть самого волшебника, «но облом».

«Дело в том, что в рекламе фильма нет ни слова, что это первая часть. Когда выбирала фильм, зашла на сайт кинотеатра, посмотрела афишу и трейлер, нигде не указано, что сняли только половину книги», — высказывает недовольство Татьяна Безроднова.

Российский фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — это адаптация знаменитой сказки писателя Александра Волкова. По сюжету, ведьма вызывает сильный шторм, который переносит девочку Элли и ее верную собаку Тотошку в загадочную страну Жевунов. Для того чтобы найти дорогу обратно домой, Элли объединяется с тремя новыми товарищами — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым львом. Вместе они отправляются в путь по дороге из желтых кирпичей в сторону Изумрудного города, где находится волшебник Гудвин, который способен исполнить все их самые сокровенные мечты и отправить Элли домой к родителям.

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Поход на премьеру фильма «Волшебник Изумрудного города» вызвал возмущение жителей Магнитогорска Челябинской области. Люди посчитали, что их обманули, поскольку они не увидели развязки фильма. Об этом они сообщают в социальных сетях. «Сходили семьей на премьеру „Волшебник Изумрудного города“. Все было отлично-актеры, игра, сам сюжет, съемка просто потрясающая. Ждали красивой развязки фильма, но на самом интересном месте увидели — продолжение следует. В зале сначала не все поняли, что кино закончилось, сидели и ждали продолжение, но потом пошли титры и включили свет», — пишет Мария Николаевна в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте». По ее словам, зрители вышли в недоумении — зачем пускать фильм в прокат, если в нем нет логического завершения. С этим мнением согласна Евгения Копытова-Злыгостева, которая отмечает, что сидела только ради того, что бы увидеть самого волшебника, «но облом». «Дело в том, что в рекламе фильма нет ни слова, что это первая часть. Когда выбирала фильм, зашла на сайт кинотеатра, посмотрела афишу и трейлер, нигде не указано, что сняли только половину книги», — высказывает недовольство Татьяна Безроднова. Российский фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — это адаптация знаменитой сказки писателя Александра Волкова. По сюжету, ведьма вызывает сильный шторм, который переносит девочку Элли и ее верную собаку Тотошку в загадочную страну Жевунов. Для того чтобы найти дорогу обратно домой, Элли объединяется с тремя новыми товарищами — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым львом. Вместе они отправляются в путь по дороге из желтых кирпичей в сторону Изумрудного города, где находится волшебник Гудвин, который способен исполнить все их самые сокровенные мечты и отправить Элли домой к родителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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