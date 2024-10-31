Экс-инженеру УВЗ, передавшему чертежи украинским спецслужбам, готовят суровый приговор

Гособвинитель требует 17 лет колонии экс-инженеру УВЗ, передавшему схемы Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные прения по делу Армана Аракеляна. Челябинск, уголовное дело, судья, суд, дело в суде
Приговор Мухаметову огласят 5 ноября Фото:

В Свердловском облсуде прошли прения сторон по делу бывшего инженера «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, передававшего чертежи украинским спецслужбам, по итогу которых гособвинитель запросил обвиняемому 17 лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

«Гособвинитель запросил для подсудимого наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года и штрафом в 300 тысяч рублей. Вину подсудимый признал частично», — следует из сообщения. Приговор Мухаметову огласят 5 ноября.

Данила задержали вместе с супругой Викторией в прошлом году. Силовую операцию провели оперативники регионального ФСБ. Следствие считает, что Мухаметовы за деньги передали украинским военным чертежи с оборонного предприятия. Виктория полностью признала свою вину. Ее отправили в колонию общего режима на 12,5 лет.

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В Свердловском облсуде прошли прения сторон по делу бывшего инженера «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, передававшего чертежи украинским спецслужбам, по итогу которых гособвинитель запросил обвиняемому 17 лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. «Гособвинитель запросил для подсудимого наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года и штрафом в 300 тысяч рублей. Вину подсудимый признал частично», — следует из сообщения. Приговор Мухаметову огласят 5 ноября. Данила задержали вместе с супругой Викторией в прошлом году. Силовую операцию провели оперативники регионального ФСБ. Следствие считает, что Мухаметовы за деньги передали украинским военным чертежи с оборонного предприятия. Виктория полностью признала свою вину. Ее отправили в колонию общего режима на 12,5 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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