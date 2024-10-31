В Челябинске осудили членов АУЕ*, устроивших казино в колонии. Видео

01 ноября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Мужчины получили новые сроки в колониях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинский суд вынес приговор шестерым членам АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), устроившим в колонии казино. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений СКР и ФСБ, все участники незаконного движения получили новые сроки в колониях. «Приговором суда виновным назначено наказание от трех с половиной до семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего, строгого и особого режимов. Кроме того, каждому назначен штраф в размере от 70 до 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В суде удалось доказать, что двое мужчин создали в колонии криминальную ячейку, в которую вступило еще четверо зэков. Вскоре они принялись пропагандировать криминальные ценности среди других зэков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий также было установлено, что указанные лица создали в колонии казино: проводили турниры по азартным играм. Вырученные деньги же отправляли криминальному авторитету. *движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский суд вынес приговор шестерым членам АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), устроившим в колонии казино. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений СКР и ФСБ, все участники незаконного движения получили новые сроки в колониях. «Приговором суда виновным назначено наказание от трех с половиной до семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего, строгого и особого режимов. Кроме того, каждому назначен штраф в размере от 70 до 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В суде удалось доказать, что двое мужчин создали в колонии криминальную ячейку, в которую вступило еще четверо зэков. Вскоре они принялись пропагандировать криминальные ценности среди других зэков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий также было установлено, что указанные лица создали в колонии казино: проводили турниры по азартным играм. Вырученные деньги же отправляли криминальному авторитету. *движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России