31 октября 2024

В Челябинске осудили членов АУЕ*, устроивших казино в колонии. Видео

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Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, осужденный, зона, уголовник, татуировка, зеки, наколка, татуировки на пальцах, тату
Мужчины получили новые сроки в колониях Фото:

Челябинский суд вынес приговор шестерым членам АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), устроившим в колонии казино. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений СКР и ФСБ, все участники незаконного движения получили новые сроки в колониях.

«Приговором суда виновным назначено наказание от трех с половиной до семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего, строгого и особого режимов. Кроме того, каждому назначен штраф в размере от 70 до 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В суде удалось доказать, что двое мужчин создали в колонии криминальную ячейку, в которую вступило еще четверо зэков. Вскоре они принялись пропагандировать криминальные ценности среди других зэков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий также было установлено, что указанные лица создали в колонии казино: проводили турниры по азартным играм. Вырученные деньги же отправляли криминальному авторитету.

*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России

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Челябинский суд вынес приговор шестерым членам АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), устроившим в колонии казино. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений СКР и ФСБ, все участники незаконного движения получили новые сроки в колониях. «Приговором суда виновным назначено наказание от трех с половиной до семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего, строгого и особого режимов. Кроме того, каждому назначен штраф в размере от 70 до 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В суде удалось доказать, что двое мужчин создали в колонии криминальную ячейку, в которую вступило еще четверо зэков. Вскоре они принялись пропагандировать криминальные ценности среди других зэков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий также было установлено, что указанные лица создали в колонии казино: проводили турниры по азартным играм. Вырученные деньги же отправляли криминальному авторитету. *движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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