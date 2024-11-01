В Петербурге гендиректор строительных компаний украл у россиян 100 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор двух строительных компаний. Его подозревают в хищении более 100 миллионов рублей у граждан, заключивших договоры на строительство частных домов. Об этом рассказали в городском ГСУ СК России.
«В результате преступных действий злоумышленника пострадали не менее 46 человек. Общий ущерб составляет не менее 100 миллионов рублей», — передает сообщение пресс-службы СК ТАСС. Там добавили, что задержанный заключал с гражданами контракты на строительство частных домов.
Следствие установило, что он не намеревался исполнять свои обязательства и распорядился полученными от граждан деньгами по своему усмотрению. Уголовное дело было возбуждено в июне 2024 года, а недавно были проведены обыски, после которых фигурант был задержан. Вопрос о предъявлении обвинений и выборе меры пресечения находится в процессе решения.
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