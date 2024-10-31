Прокурор ХМАО посетил с ревизией колонию, в чьей работе находили нарушения

Прокурор ХМАО — Югры Евгений Ботвинкин проверил условия содержания заключенных в исправительной колонии №15 и в исправительном центре, в котором ранее были выявлены нарушения. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО — Югры.
«Проверка показала, что администрацией исправительного учреждения и исправительного центра в целом соблюдаются положения уголовно-исполнительного законодательства. По всем выявленным в ходе проверки нарушениям приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало о том, что Ханты-Мансийская прокуратура обнаружила нарушения в содержании осужденных в исправительной колонии №15 в Нижневартовске. В учреждении не соблюдался режим, материальное и санитарное обеспечение заключенных.
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