18 сентября 2024

Прокуратура нашла нарушения в исправительной колонии ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ХМАО проконтролирует устранение нарушений, выявленных в ИК-15
Прокуратура ХМАО проконтролирует устранение нарушений, выявленных в ИК-15 Фото:

Ханты-Мансийская прокуратура обнаружила нарушения в содержании осужденных в исправительной колонии №15 в Нижневартовске. Они связаны с материальным и санитарным обеспечением заключенных, а также несоблюдением режима. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило на своем сайте.

«Проверка показала, что администрацией ФКУ ИК-15 в целом соблюдаются положения федерального законодательства. Вместе с тем были выявлены отдельные нарушения закона, связанные с недостатками материально-бытового и санитарно-гигиенического обеспечения осужденных, несоблюдением режимных требований в учреждении, ненадлежащим обеспечением доступной среды для инвалидов», — следует из сообщения.

По результатам проверки прокуратура приняла необходимые меры. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение требований.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура добилась восстановления прав осужденного инвалида, которому были нужны протезы и костыли. После обращения ведомства в суд колония предоставила мужчине необходимые средства реабилитации.

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Ханты-Мансийская прокуратура обнаружила нарушения в содержании осужденных в исправительной колонии №15 в Нижневартовске. Они связаны с материальным и санитарным обеспечением заключенных, а также несоблюдением режима. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило на своем сайте. «Проверка показала, что администрацией ФКУ ИК-15 в целом соблюдаются положения федерального законодательства. Вместе с тем были выявлены отдельные нарушения закона, связанные с недостатками материально-бытового и санитарно-гигиенического обеспечения осужденных, несоблюдением режимных требований в учреждении, ненадлежащим обеспечением доступной среды для инвалидов», — следует из сообщения. По результатам проверки прокуратура приняла необходимые меры. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение требований. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура добилась восстановления прав осужденного инвалида, которому были нужны протезы и костыли. После обращения ведомства в суд колония предоставила мужчине необходимые средства реабилитации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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