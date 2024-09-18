Прокуратура нашла нарушения в исправительной колонии ХМАО

Ханты-Мансийская прокуратура обнаружила нарушения в содержании осужденных в исправительной колонии №15 в Нижневартовске. Они связаны с материальным и санитарным обеспечением заключенных, а также несоблюдением режима. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило на своем сайте.
«Проверка показала, что администрацией ФКУ ИК-15 в целом соблюдаются положения федерального законодательства. Вместе с тем были выявлены отдельные нарушения закона, связанные с недостатками материально-бытового и санитарно-гигиенического обеспечения осужденных, несоблюдением режимных требований в учреждении, ненадлежащим обеспечением доступной среды для инвалидов», — следует из сообщения.
По результатам проверки прокуратура приняла необходимые меры. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение требований.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура добилась восстановления прав осужденного инвалида, которому были нужны протезы и костыли. После обращения ведомства в суд колония предоставила мужчине необходимые средства реабилитации.
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