Пермский минкульт усиливается экономистом

Пост замминистра культуры Пермского края займет экономист Марина Буховец
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Кресло замминистра культуры сменит хозяина
Кресло замминистра культуры сменит хозяина Фото:

У министра культуры Пермского края со 2 ноября появится новый заместитель. Этот пост займет экономист Марина Буховец, сообщают СМИ.

«Марина Буховец экономист по образованию. Ранее она долгое время возглавляла финансово-экономический отдел министерства», — сообщает газета «Звезда».

Буховец будет курировать ФЭО, организационный отдел и отдел профессионального искусства. Сейчас кресло замминистра занимает Елена Колчанова.

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У министра культуры Пермского края со 2 ноября появится новый заместитель. Этот пост займет экономист Марина Буховец, сообщают СМИ. «Марина Буховец экономист по образованию. Ранее она долгое время возглавляла финансово-экономический отдел министерства», — сообщает газета «Звезда». Буховец будет курировать ФЭО, организационный отдел и отдел профессионального искусства. Сейчас кресло замминистра занимает Елена Колчанова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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