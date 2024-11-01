Пермский минкульт усиливается экономистом

Кресло замминистра культуры сменит хозяина
У министра культуры Пермского края со 2 ноября появится новый заместитель. Этот пост займет экономист Марина Буховец, сообщают СМИ.
«Марина Буховец экономист по образованию. Ранее она долгое время возглавляла финансово-экономический отдел министерства», — сообщает газета «Звезда».
Буховец будет курировать ФЭО, организационный отдел и отдел профессионального искусства. Сейчас кресло замминистра занимает Елена Колчанова.
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