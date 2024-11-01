В ХМАО повара больницы пожаловались на невыносимые условия работы

Повара сургутской окружной клинической больницы пожаловались на невыносимые условия работы. Они утверждают, что вынуждены работать сверхурочно и постоянно находятся под прессингом начальства.
«Повара и буфетчики работают на износ, практически без выходных уже на протяжении года. С таким отношением, люди увольняются, и стали чаще ходить на больничный. Работать некому. График, установленный локальными документами больницы, грубо нарушается. Людей заставляют выходить на работу в неурочное время, за отказ обещают наказывать рублем», — написала одна из сотрудниц пищеблока в одном из городских пабликов в соцсетях. В посте также сообщается о том, что работникам часто грубит начальство.
В пресс-службе СОКБ прокомментировали журналисту URA.RU, что в учреждении проводится служебное расследование по фактам, изложенным в сообщении сотрудников. Комиссия установит, есть ли нарушения и примет меры.
Ранее URA.RU сообщало, что Депздрав ХМАО устроил разнос главврачам больниц, где есть проблемы в коллективе. Руководителям двух медучреждений — окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Аксане Ушаковой и мегионской городской больницы Ивану Чечикову были поставлены жесткие условия.
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