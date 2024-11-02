В Пермском крае выросла заработная плата

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В Пермском крае средняя зарплата — 69,7 тысячи рублей
В Пермском крае средняя зарплата — 69,7 тысячи рублей Фото:

Жители Пермского края стали получать больше денег. С января по сентябрь 2024 года средняя заработная плата выросла на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказано в отчете Пермьстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-августе 2024 года составила 69,7 тысячи рублей. По сравнению с январем-августом 2023 года она выросла на 18,4%», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что в Прикамье стало меньше безработных. Их количество сократилось до 3,8 тысячи человек.

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Жители Пермского края стали получать больше денег. С января по сентябрь 2024 года средняя заработная плата выросла на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказано в отчете Пермьстата. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-августе 2024 года составила 69,7 тысячи рублей. По сравнению с январем-августом 2023 года она выросла на 18,4%», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что в Прикамье стало меньше безработных. Их количество сократилось до 3,8 тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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