В Пермском крае выросла заработная плата

В Пермском крае средняя зарплата — 69,7 тысячи рублей
Жители Пермского края стали получать больше денег. С января по сентябрь 2024 года средняя заработная плата выросла на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказано в отчете Пермьстата.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-августе 2024 года составила 69,7 тысячи рублей. По сравнению с январем-августом 2023 года она выросла на 18,4%», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что в Прикамье стало меньше безработных. Их количество сократилось до 3,8 тысячи человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!