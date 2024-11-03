03 ноября 2024

В честь Дня народного единства гимн Пермского края исполнили на разных языках. Видео

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В Прикамье проживают вместе более 120 национальностей
В Прикамье проживают вместе более 120 национальностей Фото:

Жители Прикамья исполнили гимн региона на разных языках ко Дню народного единства. Ролик у себя в telegram-канале разметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Мы говорим на разных языках, но понимаем друг друга с полуслова. <...> Пермская земля славится своими талантами. В честь праздника наши земляки исполнили гимн Пермского края на разных языках» — написал в мессенджере Дмитрий Махонин.

В своем обращении к жителям региона губернатор отметил, что сплоченность является отличительной особенностью не только пермяков, но всего российского народа. «Наше единство — в любви к Родине, уважении к ее истории и великим предкам, в готовности защищать Отечество и будущее наших детей. Эти ценности также объединяют и многонациональный Пермский край», — добавил Махонин.

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Жители Прикамья исполнили гимн региона на разных языках ко Дню народного единства. Ролик у себя в telegram-канале разметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Мы говорим на разных языках, но понимаем друг друга с полуслова. <...> Пермская земля славится своими талантами. В честь праздника наши земляки исполнили гимн Пермского края на разных языках» — написал в мессенджере Дмитрий Махонин. В своем обращении к жителям региона губернатор отметил, что сплоченность является отличительной особенностью не только пермяков, но всего российского народа. «Наше единство — в любви к Родине, уважении к ее истории и великим предкам, в готовности защищать Отечество и будущее наших детей. Эти ценности также объединяют и многонациональный Пермский край», — добавил Махонин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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