Жители Прикамья исполнили гимн региона на разных языках ко Дню народного единства. Ролик у себя в telegram-канале разметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Мы говорим на разных языках, но понимаем друг друга с полуслова. <...> Пермская земля славится своими талантами. В честь праздника наши земляки исполнили гимн Пермского края на разных языках» — написал в мессенджере Дмитрий Махонин.
В своем обращении к жителям региона губернатор отметил, что сплоченность является отличительной особенностью не только пермяков, но всего российского народа. «Наше единство — в любви к Родине, уважении к ее истории и великим предкам, в готовности защищать Отечество и будущее наших детей. Эти ценности также объединяют и многонациональный Пермский край», — добавил Махонин.
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