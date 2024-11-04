Эко-активистка Грета Тунберг вышла с оппозицией на митинг против итогов выборов в Грузии. Протестующие призывают власти провести дополнительные выборы в Парламент.
«Я здесь для того, чтобы поддержать борьбу за демократию и свободу грузинского народа, который cнова и снова выступает против притеснений со стороны государства», — заявила Тунберг. Вместе с ней на проспекте Руставели собрались тысячи людей с флагами ЕС и Грузии. На сцене выступают лидеры оппозиционных партий, недовольные результатами выборов.
Согласно итогам голосования, победила правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. По данным ЦИК, партия завоевала 54,08% голосов избирателей, что позволило ей занять 89 мест из 150 в парламенте.
После выборов президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, заявила, что не признает итоги парламентских выборов. Она призвала сограждан выйти на протесты, пишет RT.
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