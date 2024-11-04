В небе над Магнитогорском заметили «поезд» Илона Маска. Фото

04 ноября 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Над Магнитогорском удалось заснять спутники Starlink Фото: Илья Московец © URA.RU Над Магнитогорском Челябинской области засветился инновационный проект компании SpaceX. Жители увидели спутниковую систему Starlink, которую в соцсетях называют «поездом» бизнесмена Илона Маска. Об этом пользователи рассказали в соцсетях. «Десятки светящихся шаров в небе — это спутниковая система Starlink. Она разрабатывается компанией SpaceX, которая принадлежит Маску», — написали подписчики telegram-канала «Стальной Магнитогорск», прикрепив фото свечения. Starlink — это группа из шести тысяч спутников. Благодаря этой системе высокоскоростной широкополосный интернет доставляется пользователям по всему миру. Как URA.RU писало ранее, спутники уже замечали над Магнитогорском и Тюменью. В России намерены создать аналог американской системы. Эту задачу доверили Минцифры России на следующие шесть лет. Спутники обращаются вокруг Земли цепочкой, поэтому их нередко сравнивают с поездом Стальной Магнитогорск Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Магнитогорском Челябинской области засветился инновационный проект компании SpaceX. Жители увидели спутниковую систему Starlink, которую в соцсетях называют «поездом» бизнесмена Илона Маска. Об этом пользователи рассказали в соцсетях. «Десятки светящихся шаров в небе — это спутниковая система Starlink. Она разрабатывается компанией SpaceX, которая принадлежит Маску», — написали подписчики telegram-канала «Стальной Магнитогорск», прикрепив фото свечения. Starlink — это группа из шести тысяч спутников. Благодаря этой системе высокоскоростной широкополосный интернет доставляется пользователям по всему миру. Как URA.RU писало ранее, спутники уже замечали над Магнитогорском и Тюменью. В России намерены создать аналог американской системы. Эту задачу доверили Минцифры России на следующие шесть лет.