Над Магнитогорском Челябинской области засветился инновационный проект компании SpaceX. Жители увидели спутниковую систему Starlink, которую в соцсетях называют «поездом» бизнесмена Илона Маска. Об этом пользователи рассказали в соцсетях.
«Десятки светящихся шаров в небе — это спутниковая система Starlink. Она разрабатывается компанией SpaceX, которая принадлежит Маску», — написали подписчики telegram-канала «Стальной Магнитогорск», прикрепив фото свечения.
Starlink — это группа из шести тысяч спутников. Благодаря этой системе высокоскоростной широкополосный интернет доставляется пользователям по всему миру.
Как URA.RU писало ранее, спутники уже замечали над Магнитогорском и Тюменью. В России намерены создать аналог американской системы. Эту задачу доверили Минцифры России на следующие шесть лет.
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