04 ноября 2024
03 ноября 2024

В небе над Магнитогорском заметили «поезд» Илона Маска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Магнитогорск, монумент тыл-фронту, ночь, вечер
Над Магнитогорском удалось заснять спутники Starlink Фото:

Над Магнитогорском Челябинской области засветился инновационный проект компании SpaceX. Жители увидели спутниковую систему Starlink, которую в соцсетях называют «поездом» бизнесмена Илона Маска. Об этом пользователи рассказали в соцсетях.

«Десятки светящихся шаров в небе — это спутниковая система Starlink. Она разрабатывается компанией SpaceX, которая принадлежит Маску», — написали подписчики telegram-канала «Стальной Магнитогорск», прикрепив фото свечения.

Starlink — это группа из шести тысяч спутников. Благодаря этой системе высокоскоростной широкополосный интернет доставляется пользователям по всему миру.

Как URA.RU писало ранее, спутники уже замечали над Магнитогорском и Тюменью. В России намерены создать аналог американской системы. Эту задачу доверили Минцифры России на следующие шесть лет.

Спутники обращаются вокруг Земли цепочкой, поэтому их нередко сравнивают с поездом
Спутники обращаются вокруг Земли цепочкой, поэтому их нередко сравнивают с поездом

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Над Магнитогорском Челябинской области засветился инновационный проект компании SpaceX. Жители увидели спутниковую систему Starlink, которую в соцсетях называют «поездом» бизнесмена Илона Маска. Об этом пользователи рассказали в соцсетях. «Десятки светящихся шаров в небе — это спутниковая система Starlink. Она разрабатывается компанией SpaceX, которая принадлежит Маску», — написали подписчики telegram-канала «Стальной Магнитогорск», прикрепив фото свечения. Starlink — это группа из шести тысяч спутников. Благодаря этой системе высокоскоростной широкополосный интернет доставляется пользователям по всему миру. Как URA.RU писало ранее, спутники уже замечали над Магнитогорском и Тюменью. В России намерены создать аналог американской системы. Эту задачу доверили Минцифры России на следующие шесть лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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