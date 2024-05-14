В России создадут аналог Starlink

Шадаев: создание аналога Starlink — одна из приоритетных задач Минцифры

14 мая 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Шадаев пообещал создать аналог Starlink в ближайшие шесть лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Создание аналога американской системы спутниковой связи Starlink станет одной из ключевых задач Минцифры России на следующие шесть лет. Об этом рассказал и. о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев после выступления в Госдуме. «Мой любимый проект — это создание нашей низкоорбитальной группировки, аналога Starlink. Сегодня я заявил, что это для нас очень важно, очень большая амбициозная задача», — отметил Шадаев, передает Life . Кроме этого, среди приоритетов Минцифры значится развитие цифровых сервисов для улучшения жизни граждан. А также поддержка высокотехнологичного бизнеса, включая создание новых производств. Ранее создание аналога Starlink в России обещали через три года. Коммерческий спутниковый интернет собиралась запустить российская космическая компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг»). Сейчас украинские солдаты используют Starlink на всей линии фронта. Если спутниковая сеть перестанет работать, то оборона Украины рухнет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Создание аналога американской системы спутниковой связи Starlink станет одной из ключевых задач Минцифры России на следующие шесть лет. Об этом рассказал и. о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев после выступления в Госдуме. «Мой любимый проект — это создание нашей низкоорбитальной группировки, аналога Starlink. Сегодня я заявил, что это для нас очень важно, очень большая амбициозная задача», — отметил Шадаев, передает Life. Кроме этого, среди приоритетов Минцифры значится развитие цифровых сервисов для улучшения жизни граждан. А также поддержка высокотехнологичного бизнеса, включая создание новых производств. Ранее создание аналога Starlink в России обещали через три года. Коммерческий спутниковый интернет собиралась запустить российская космическая компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг»). Сейчас украинские солдаты используют Starlink на всей линии фронта. Если спутниковая сеть перестанет работать, то оборона Украины рухнет.