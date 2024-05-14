В России создадут аналог Starlink

Шадаев: создание аналога Starlink — одна из приоритетных задач Минцифры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Максуд Шадаев на Мастерской Новых медиа. Москва, шадаев максут
Шадаев пообещал создать аналог Starlink в ближайшие шесть лет Фото:

Создание аналога американской системы спутниковой связи Starlink станет одной из ключевых задач Минцифры России на следующие шесть лет. Об этом рассказал и. о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев после выступления в Госдуме.

«Мой любимый проект — это создание нашей низкоорбитальной группировки, аналога Starlink. Сегодня я заявил, что это для нас очень важно, очень большая амбициозная задача», — отметил Шадаев, передает Life.

Кроме этого, среди приоритетов Минцифры значится развитие цифровых сервисов для улучшения жизни граждан. А также поддержка высокотехнологичного бизнеса, включая создание новых производств.

Ранее создание аналога Starlink в России обещали через три года. Коммерческий спутниковый интернет собиралась запустить российская космическая компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг»). Сейчас украинские солдаты используют Starlink на всей линии фронта. Если спутниковая сеть перестанет работать, то оборона Украины рухнет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Создание аналога американской системы спутниковой связи Starlink станет одной из ключевых задач Минцифры России на следующие шесть лет. Об этом рассказал и. о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев после выступления в Госдуме. «Мой любимый проект — это создание нашей низкоорбитальной группировки, аналога Starlink. Сегодня я заявил, что это для нас очень важно, очень большая амбициозная задача», — отметил Шадаев, передает Life. Кроме этого, среди приоритетов Минцифры значится развитие цифровых сервисов для улучшения жизни граждан. А также поддержка высокотехнологичного бизнеса, включая создание новых производств. Ранее создание аналога Starlink в России обещали через три года. Коммерческий спутниковый интернет собиралась запустить российская космическая компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг»). Сейчас украинские солдаты используют Starlink на всей линии фронта. Если спутниковая сеть перестанет работать, то оборона Украины рухнет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...