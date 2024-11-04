04 ноября 2024
03 ноября 2024

Искусственный интеллект будет помогать пермским врачам ставить диагноз

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейросети не заменят врачей, считает Крутень
Нейросети не заменят врачей, считает Крутень Фото:

В Пермском крае врачи начнут использовать искусственный интеллект для более точной постановки диагноза. Об этом пишет издание «Текст» со ссылкой на слова министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень.

«До конца года в медучреждениях планируется внедрить систему поддержки принятия врачебных решений. Технология поможет врачам при постановке диагнозов, назначении исследований и консультаций», — цитирует министра издание.

Сообщается, что с 2025 года в практику введут систему второго мнения при описании маммограмм и флюрограмм. При этом искусственный интеллект не заменит врача, а только поможет ему, заключила Крутень.

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В Пермском крае врачи начнут использовать искусственный интеллект для более точной постановки диагноза. Об этом пишет издание «Текст» со ссылкой на слова министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень. «До конца года в медучреждениях планируется внедрить систему поддержки принятия врачебных решений. Технология поможет врачам при постановке диагнозов, назначении исследований и консультаций», — цитирует министра издание. Сообщается, что с 2025 года в практику введут систему второго мнения при описании маммограмм и флюрограмм. При этом искусственный интеллект не заменит врача, а только поможет ему, заключила Крутень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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