Искусственный интеллект будет помогать пермским врачам ставить диагноз

В Пермском крае врачи начнут использовать искусственный интеллект для более точной постановки диагноза. Об этом пишет издание «Текст» со ссылкой на слова министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень.
«До конца года в медучреждениях планируется внедрить систему поддержки принятия врачебных решений. Технология поможет врачам при постановке диагнозов, назначении исследований и консультаций», — цитирует министра издание.
Сообщается, что с 2025 года в практику введут систему второго мнения при описании маммограмм и флюрограмм. При этом искусственный интеллект не заменит врача, а только поможет ему, заключила Крутень.
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