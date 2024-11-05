Вучич сделал жесткое заявление про отличие России и Запада

Вучич: отличие России от Запада в том, что она не бомбила Сербию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вучич заявил, что Сербия должна сохранять хорошие отношения с Россией
Вучич заявил, что Сербия должна сохранять хорошие отношения с Россией Фото:

Основное отличие между Западными странами и Россией заключается в том, что Россия не осуществляла бомбардировки Сербии и не забирала Косово и Метохию. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

«Мы должны сказать, что есть разница. Извините, но не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово», — рассказал Вучич в беседе с Happy TV. 

Президент Сербии подчеркнул, что страна следует европейскому пути развития. Однако при этом она должна поддерживать традиционно крепкие связи с КНР и Россией.

Ранее министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что для Сербии нет друга ближе, чем Россия, передает RT. Он добавил, что в 1999 году Россия и Белоруссия оставались единственными странами, поддержавшими Сербию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основное отличие между Западными странами и Россией заключается в том, что Россия не осуществляла бомбардировки Сербии и не забирала Косово и Метохию. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич. «Мы должны сказать, что есть разница. Извините, но не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово», — рассказал Вучич в беседе с Happy TV.  Президент Сербии подчеркнул, что страна следует европейскому пути развития. Однако при этом она должна поддерживать традиционно крепкие связи с КНР и Россией. Ранее министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что для Сербии нет друга ближе, чем Россия, передает RT. Он добавил, что в 1999 году Россия и Белоруссия оставались единственными странами, поддержавшими Сербию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...