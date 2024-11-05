Вучич сделал жесткое заявление про отличие России и Запада

Основное отличие между Западными странами и Россией заключается в том, что Россия не осуществляла бомбардировки Сербии и не забирала Косово и Метохию. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.
«Мы должны сказать, что есть разница. Извините, но не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово», — рассказал Вучич в беседе с Happy TV.
Президент Сербии подчеркнул, что страна следует европейскому пути развития. Однако при этом она должна поддерживать традиционно крепкие связи с КНР и Россией.
Ранее министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что для Сербии нет друга ближе, чем Россия, передает RT. Он добавил, что в 1999 году Россия и Белоруссия оставались единственными странами, поддержавшими Сербию.
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