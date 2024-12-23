23 декабря 2024

Рогов: в Мелитополе прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв прогремел на фоне возможной атаки БПЛА
Взрыв прогремел на фоне возможной атаки БПЛА Фото:

В городе Мелитополе, расположенном в Запорожской области, произошел громкий взрыв. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов..

«В прозвучал громкий взрыв. По предварительным данным, сработала ПВО», — написал Рогов в своем telegram-канале. Подробная информация о причинах взрыва пока не установлена.

По информации администрации, в Мелитополе было зафиксировано два взрыва. Предполагается, что был уничтожен беспилотник ВСУ. В городе активирован сигнал опасности атаки БПЛА.

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В городе Мелитополе, расположенном в Запорожской области, произошел громкий взрыв. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.. «В прозвучал громкий взрыв. По предварительным данным, сработала ПВО», — написал Рогов в своем telegram-канале. Подробная информация о причинах взрыва пока не установлена. По информации администрации, в Мелитополе было зафиксировано два взрыва. Предполагается, что был уничтожен беспилотник ВСУ. В городе активирован сигнал опасности атаки БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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