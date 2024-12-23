Рогов: в Мелитополе прогремели взрывы

В городе Мелитополе, расположенном в Запорожской области, произошел громкий взрыв. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов..
«В прозвучал громкий взрыв. По предварительным данным, сработала ПВО», — написал Рогов в своем telegram-канале. Подробная информация о причинах взрыва пока не установлена.
По информации администрации, в Мелитополе было зафиксировано два взрыва. Предполагается, что был уничтожен беспилотник ВСУ. В городе активирован сигнал опасности атаки БПЛА.
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