Мошенники имитируют взлом «Госуслуг», чтобы выманивать деньги у россиян

В России мошенники научились имитировать взлом портала «Госуслуг», чтобы отбирать деньги у россиян через продажу активов и переводов финансов на «безопасный счет». Об этом сообщила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
«Сейчас набирает популярность мошенническая схема, когда злоумышленники имитируют взлом „Госуслуг“ и последующий набор микрозаймов, чтобы побудить жертву атаки запаниковать и самовольно начать продавать активы и переводить деньги на „безопасный счет“», — заявила Верестникова. Ее слова передает РИА Новости.
Она добавила, что мошенники изначально связываются с жертвами по мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), выдавая себя за представителей Социального фонда и предлагая перерасчет пенсии. При этом он также запрашивают код от МТС ID. Затем следует звонок, якобы от службы поддержки «Госуслуг», с сообщением о попытке кражи данных и предложением помощи. В дополнение к этому, жертвы получают фальшивые СМС-уведомления о входе в личные кабинеты различных микрофинансовых организаций и сообщения о переводах денег. Когда паника достигает апогея, с жертвами связываются лица, представляющиеся полицией или банковскими работниками, и убеждают перевести деньги на «защищенный счет» или передать наличные якобы курьеру из Банка России.
Дарья Верестникова подчеркнула, что на самом деле мошенники не получают доступ к «Госуслугам» и не оформляют займы, что подтверждается проверками кредитной истории. Основная цель злоумышленников — заставить человека верить в реальность угрозы, довести его до состояния аффекта и подтолкнуть к необдуманным финансовым решениям.
Ранее сообщалось, что мошенники стали применять новую схему для незаконного получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги». Они создают поддельные информационные сайты с недостоверными номерами службы поддержки. Так, преступники активно продвигают эти номера через поисковые системы, в результате чего пользователи зачастую обращаются за помощью по ошибочным контактам.
Кроме того, гендиректор группы АИД юрист Давид Адамс сообщил, что лучше всего использовать официальный сайт «Госуслуг», чтобы избежать встречи с мошенниками. По его словам, сотрудники портала никогда не запрашивают у пользователей их личные данные, передает 360.ru.
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